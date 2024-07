kronika

Na delavca padel kovinski okvir, poškodbe so hude

17.7.2024 | 12:30 | M. K.

V podjetju v Črnomlju je včeraj nekaj po 17. uri na delavca padel kovinski okvir in ga hudo poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli, helikopter pa ga je odpeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

O nesreči so obvestili preiskovalno sodnico, okrožno državno tožilko in pristojnega inšpektorja za delo. Policisti, ki so že opravili ogled, še naprej zbirajo obvestila in ugotavljajo okoliščine nesreče. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Sevnica)

Hudo poškodovana 16-letna voznica električnega skiroja; prevažala je otroka



Včeraj okoli 10. ure je padla voznica električnega skiroja v Strelacu. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 16-letna voznica na skiroju prevažala otroka. Vozila je iz smeri Družinske vasi proti Strelacu, kjer je v ovinku zapeljala na peščeno bankino, izgubila oblast nad skirojem in padla. Hudo poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, od tam pa v UKC Ljubljana. Otrok na skiroju ni bil poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da sta med vožnjo oba uporabljala zaščitno čelado.

Prehitri na avtocesti

Nekaj po 8. uri so policisti na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes švicarskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 200 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 70 km/h. 25-letnemu državljanu Švice so izrekli globo.

Prav tako okoli 8. ure so ustavili voznika osebnega avtomobila Mercedes švicarskih registrskih oznak, ki je na avtocesti vozil s hitrostjo 189 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 59 km/h. 22-letnemu državljanu Slovenije so izdali plačilni nalog in izrekli kazenske točke.

Vlomi in tatvine

Med 12. 7. in 16. 7. ne v Novem mestu nekdo vlomil v prostore izobraževalne ustanove in ukradel ključe.

V Cerkljah ob Krki je sinoči okoli 19. ure neznanec iz odprte garaže odpeljal električni skiro Xiaomi mipro2 črne barve.

Na Vandotovi ulici v Novem mestu je med 14. 7. in 16. 7. nekdo z vrta ukradel fižol.

V Cerovem Logu na območju PP Šentjernej je sinoči med 19. in 21. uro neznanec vlomil v osebni avtomobil in ukrdel denarnico z dokumenti in bančno kartico. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 800 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Loče, Slovenska vas, Rakovec, Mihalovec, Kapele, Župelevec) včeraj prijeli 62 državljanov Sirije, 27 Afganistana, 17 Egipta, 11 Bangladeša, šest državljanov Rusije in Nepala, po štiri državljane Kitajske, Bangladeša, Pakistana in Iraka, tri državljane Maroka in državljana Alžirije. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Črnomelj, Žuniči) so prijeli sedem državljanov Iraka, pet iz Maroka, štiri iz Sirije in državljana Alžirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 109. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 305 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodovala voznica električnega skiroja, in šest nesreč z gmotno škodo. V Straži pri Raki so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 19. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj