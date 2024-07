družabno

Zaključni koncert Žige Strgarja

17.7.2024 | 09:15 | Renata Mikec

Foto: Helena Murgelj

V župnijski cerkvi Št. Peter - Otočec je imel zaključni orgelski koncert 16-letni pianist Žiga Strgar z Otočca. Njegova babica Anica Strgar, ki mu je bila prva velika vzornica, je bila kar 50 let organistka v cerkvi, zato se je zgodaj srečal s črno-belimi tipkami. Pri zgolj štirih letih ji je pogosto zlezel v naročje in se poigraval s tipkami pianina v domači dnevni sobi, potem pa ga je v otoškem Petrovem vrtcu navdušil za orgle tudi njegov vzgojitelj in prvi mentor Jernej Fabijan. Ob nedavnem zaključku 10-letnega igranja klavirja v Glasbeni šoli Marjana Kozine v Novem mestu, kjer se je učil pri mentorici Mariji Snežki Podpečan, profesorici klavirja in orgel, je pripravil zaključni koncert kar v domači cerkvi. Predstavil se je s svojimi najljubšimi skladbami. Ob tej priložnosti se mu je zahvalila tudi zborovodkinja domačega cerkvenega pevskega zbora Mateja Mirtek, kajti Žiga že nekaj let z orglami spremlja cerkvene pevce. Mladi pianist je navdušil številno občinstvo in prejel velik aplavz, ob koncu pa je z zvokom orgel pospremil tudi petje zbranih v cerkvi in zaigral Lepa si, lepa si, roža Marija.

‹ nazaj