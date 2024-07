šport

Trebanjci z Limogesom, Krka z Metaloplastiko

16.7.2024 | 16:30 | M. K.

Trebnje - Rokometaši Trima Trebnjega bodo v kvalifikacijah za uvrstitev v evropsko ligo igrali s francoskim Limogesom, je določil današnji žreb na Dunaju.

Trebanjska ekipa za novo sezono (Foto: arhiv DL)

Kot so sporočili iz trebanjskega kluba, so na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) danes opravili žreb parov za kvalifikacijski krog.

Žreb je določil, da se bodo rokometaši iz Trebnjega za preboj v skupinski del pomerili s francosko zasedbo Limoges. Ta je v prejšnji sezoni osvojila peto mesto v francoskem prvenstvu. Za ekipo, ki jo vodi nekdanji španski reprezentant Alberto Entrerrios, sta takrat igrala tudi Slovenca Dragan Gajić in Jure Dolenec.

"Žreb nam je namenil izjemno kakovostnega nasprotnika. Limoges se že vrsto let nahaja med francosko klubsko elito. Osredotočenost nanj se pričenja že danes, zato verjamem, da se bomo nanj dobro pripravili," je za spletno stran kluba dejal direktor Miha Sever.

V prejšnji sezoni so Trebanjci evropske nastope hitro končali, v kvalifikacijskem krogu je bila previsoka ovira portugalska Braga. Največji uspeh v drugem najkakovostnejšem evropskem tekmovanju so Trebanjci dosegli v sezoni 2020/21, ko so zaigrali v skupinskem delu.

Prva tekma med Trimom in Limogesom bo 31. avgusta ali 1. septembra v Trebnjem, povratna teden dni pozneje v Franciji.

Tekmece je danes na Dunaju sicer dobilo šest od osmih slovenskih klubov v evropskih tekmovanjih. Ob Trimu je v skupinski del že uvrščen slovenski prvak, moštvo Gorenja Velenja.

V evropskem pokalu, kjer ekipe tekmujejo za neposredno napredovanje, se bodo v novi sezoni predstavili trije slovenski moški klubi. V prvem krogu se bo tekmovanju pridružil Jeruzalem Ormož, ki se bo pomeril z litovsko zasedbo Granitas-Karys.

V drugem krogu se bosta v boje podali tudi zasedbi Krke in Celja Pivovarne Laško. Prvo tam čaka srbska Metaloplastika, slednjo pa bosanska Gračanica.

Foto: zajem zaslonske slike

Rokometaši Krke, ki bodo s pripravami na novo rokometno sezono 2024-25 začeli v začetku prihodnjega tedna, so krstno sezono na evropskih rokometnih igriščih odigrali odlično in se uvrstili med osem najboljših. Varovanci trenerja Mirka Skoka bodo tokrat torej prvo tekmo odigrali v Srbiji, njihov nasprotnik bo RK Metaloplastika Elixir. Tekma v gosteh bo 19.-20. oktobra, povratna v Novem mestu pa teden dni kasneje.

‹ nazaj