kronika

Mladega popotnika policisti varno pospremili z avtoceste

16.7.2024 | 10:10 | M. K.

Danes nekaj po 5. uri je voznik osebnega avtomobila policiste obvestil, da je opazil otroka, ki pešači po avtocesti. Policisti PP Trebnje so se nemudoma odzvali, prevozili relacijo in med avtocestnima priključkoma Trebnje in Mirna Peč opazili otroka z nahrbtnikom, ki je pešačil ob robu avtoceste. Varno so ustavili in ga odpeljali na policijsko postajo, kjer so se z njim prijazno pogovorili in ugotovili, da je, kot poročajo s PU Novo mesto, mladi popotnik v zgodnjih jutranjih urah sam sprejel odločitev, da dodobra izkoristi počitniški dan in se iz Trebnjega odpravi na obisk k prijatelju v Novo mesto. ''Vsi so se strinjali, da je bila glede na današnjo napoved visokih temperatur odločitev o rekreaciji ob tako zgodnji uri kar pravšnja,'' so hudomušno zapisali policisti, ni pa seveda bila najboljša odločitev, da svoje namere ni zaupal staršem, še manj pa, da je za pešačenje izbral kar avtocesto. Policisti so obvestili zaskrbljenega očeta, ki je takoj prišel na postajo in povedal, da je spal in sploh ni vedel, da je mladenič odšel od doma.

Konec dober, vse dobro. ''Policisti se zahvaljujemo tudi pozornemu vozniku, ki nas je obvestil o ravnanju mladeniča in pripomogel k varnemu zaključku dogodka,'' so še zapisali na PU Novo mesto.

Tole je seveda izjemno nevarna ''trasa'' za pohodnike ... (Simbolna slika; arhiv)

‹ nazaj