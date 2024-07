kronika

Po trčenju s traktorjem poškodovan motorist; avto zbil otroka

16.7.2024 | 11:00 | M. K.

Včeraj nekaj po 14. uri se je zgodila prometna nesreča z udeležbo motorista in voznika kmetijskega traktorja v Podbočju. Policisti PP Krško so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 40-letni traktorist, ki se je s poljske poti vključeval na regionalno cesto in odvzel prednost 23-letnemu motoristu. Ta je z motornim kolesom oplazil vilice za prevoz travnatih bal, nameščene na traktorju, potem pa padel in se huje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da motorist nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran motor, preizkus alkoholiziranosti pa je odklonil. O kršitvah motorista bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, zoper voznika traktorja pa bodo podali kazensko ovadbo, so sporočili s PU Novo mesto.

Pijan in brez vozniške ostal tudi brez avta

Med kontrolo prometa v Martinji vasi so trebanjski policisti okoli 17. ure kontrolirali voznika osebnega avtomobila Ford fiesta. 59-letnik je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Trčil v otroka

Nekaj po 22. uri so policiste obvestili, da v zdravstvenem domu oskrbujejo otroka, ki naj bi ga zbil osebni avtomobil. Policisti PP Krško so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je do nesreče prišlo v naselju Kerinov Grm. 29-letni voznik je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zbil otroka, ki je prečkal cesto. Lažje poškodovanega otroka so reševalci oskrbeli, odpeljali v zdravstveni dom, od tam pa v bolnišnico. Policisti bodo povzročitelju nesreče zaradi kršitve izdali plačilni nalog. Ukrepali bodo tudi zoper starše otroka, ki so upustili dolžno nadzorstvo nad otrokom, ko je bil udeležen v cestnem prometu, dodajajo na PU.

Vlomi in tatvine

V Potočni vasi je v noči na ponedeljek nekdo s travnika ukradel štiri kocke sena.

V Jagodniku je neznanec skozi okno vlomil v počitniško hišo in ukradel daljnogled. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 700 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Nova vas pri Mokricah, Loče, Mostec, Jereslavec, Slovenska vas, Rakovec) včeraj prijeli 33 državljanov Sirije, 30 Afganistana, devet Indije, sedem Šrilanke, šest Nepala, pet državljanov Turčije in Egipta, tri Kitajske, dva iz Senegala, državljana Nigerije, Irana in Palestine. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Paunoviči) so prijeli dva državljana Palestine in Sirije ter državljana Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 88. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 254 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodoval motorist, nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in pet nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 17. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, goljufije, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov meje.

