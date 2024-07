dolenjska

Koga motijo plakati v Suhi krajini?

16.7.2024 | 14:30

Poklical nas je bralec iz Suhe krajine, ki je opazil, da je nekdo s plakatnih panojev odstranil plakate, ki so promovirali Suhokranjske dneve in praznik Občine Žužemberk. »Na več mestih za plakatiranje so plakati, ki so bili za nas, občane, dober vir informacij, izginili. Le koga tako motijo,« se je spraševal.

Del Suhokranjskih dni je vsako leto tudi srednjeveški dan na žužemberškem gradu. (Foto: arhiv DL)

Na Zavodu Žužemberk, ki je poskrbel za namestitev teh plakatov, so potrdili, da so jih morali vsak drugi dan nadomestiti z novimi. »Opažamo, da so izginili plakati, ki promovirajo Suhokranjske dneve. Zato upravičeno sklepamo, da gre za usmerjeno akcijo proti prireditvam v okviru zavoda. Zame povsem nerazumljivo početje. Čas bo pokazal, kdo stoji za tem,« je povedala direktorica omenjenega zavoda Tjaša Primc.

