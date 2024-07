družabno

Novomeščan na Islandiji

16.7.2024 | 17:00 | Renata Mikec

Tadej Venta je 38-letni Novomeščan, ki ga je življenje odneslo v svet. Leta 2008, ko se je še aktivno ukvarjal z nogometom, je prvič obiskal Islandijo, se nato še dvakrat vrnil, pred dvema letoma pa se je tja preselil z družino. Z ženo Lenko, ki jo je spoznal na Češkem, kjer je obiskal brata Mateja, nekdanjega košarkarja KK Krka, jima je država izredno všeč, še zlasti pa njihov sistem in številne priložnosti. Zaposlen je v državni službi v lokalnem bazenu v mestu Hafnarfjordur kot reševalec iz vode, opravlja pa tudi druga potrebna dela. Ker dela le po tri dni v tednu in dva konca tedna v mesecu, islandski delovni teden traja le 32 ur, je tudi močno vpet v šport. Čez poletje je nogometni sodnik, pozimi košarkarski sodnik, ves čas pa se pod okriljem AirBnB ukvarja s turizmom. Z Lenko imata dva otroka, starejši Noel je rojen v Novem mestu, mlajši Nicolas pa na Češkem. V Novo mesto se sicer redko vrača, pogosteje ga na Islandiji obiščejo njegovi novomeški prijatelji.

Družino Venta je Islandija očarala, saj tamkajšnji prebivalci živijo v sožitju z naravo, ki v dobrem in slabem v to deželo privabi kopico turistov, to pa prinaša dodaten zaslužek. »Na Islandiji vsi živijo tako, kot da je vsak dan zadnji v življenju. Trenutno delujoči vulkan, na katerega imam pogled iz stanovanja, nas ne skrbi, prav tako pa nas ne navdušuje več niti za turiste tako veličastna aurora borealis. Navadili smo se tudi na hiter življenjski tempo. Za primer: 600 metrov ceste, ki jo je uničila lava, so na novo postavili v zgolj štirih dneh. In to je le ena teh hitrosti, ki nas Slovence navdušuje, za Islandijo pa je to nekaj povsem običajnega,« je povedal Tadej, ki pošilja pozdrave svojim številnim novomeškim prijateljem.

