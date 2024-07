družabno

Martin Golob na Trubarjevem stolu

16.7.2024 | 11:50 | Milan Glavonjić

Ob praznovanju občinskega praznika in 30-letnice Občine Velike Lašče so na Trubarjevi domačiji na drugem pogovornem večeru gostili Martina Goloba, duhovnika in blogerja. Gost je upravičil svoj sloves zanimivega in duhovitega sogovornika in Trubarjeva spominska soba na Rašici je kar pokala po šivih. »Všeč mi je, kako razmišlja in iskreno govori o svojih izkušnjah. Z njim se da tudi malo filozofirati,« je o sogovorniku povedala voditeljica večera, novinarka Nuša Lesar. Martin ni skrival, da se vselej na nedolžen in iskriv način rad pošali, kar pravzaprav vsi potrebujemo. »Začutil sem, da so se mi navzoči najbolj približali, ko sem govoril o minljivosti življenja. Ko se je beseda dotaknila družine, me je prevzel poseben mir. Seveda jih je zanimalo tudi življenje duhovnika v celibatu,« je vtise in teme pogovora strnil priljubljeni župnik iz Grosuplja. Na fotografiji (od leve) velikolaški župan Matjaž Hočevar, voditeljica Nuša Lesar, Martin Golob in podžupan Dejan Zakrajšek, ki pripravlja pogovorne večere na Trubarjevem stolu.

‹ nazaj