kronika

Z avtom v brežino

16.7.2024 | 07:00 | M. K.

Minulo noč ob 3.33 je pri Dolenjskih Toplicah osebno vozilo trčilo v brežino. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator, pomagali policistom z osvetljevanjem kraja nesreče, nudili pomoč pri oskrbi in prenosu ponesrečenega do reševalnega vozila reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so ga prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA 2, na izvodu BETONSKI DROG LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATNIK PRI ČRMOŠNJICAH;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVIČI, izvod 4. Proti Božakovem;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD VRTAČA, izvod Proti Smuku.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POLJANE, izvod 3. PROTI STARIM ŽAGAM;

- od 7:30 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAGOVSKA 1, izvod 3. UL. MARJANA KOZINE-NASELJE LEVO 1-49.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHOVICA-VAS 1999.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA TREBNJE, izvod 4. PROTI RIMSKI CESTI.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništvo Krško okolica na območju TP Dolenji Leskovec, nizkonapetostno omrežje – KB proti Rožnem med 8. in 12. uro; na območju TP Smečice in Veliki Trn 2 med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Artiče med 8. in 12. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Boštanj 2, nizkonapetostno omrežje – Konajzlar, Murenc med 9.30 in 14. uro.

