Katja tokrat domov pripeljala Istro

16.7.2024 | 09:10 | I. V.

Krško - V okviru glasbenih večerov v atriju Mencingerjeve hiše v Krškem, ki ga pripravljata JSKD Krško in Kulturni dom Krško, se je letos someščanom predstavila šansonjerka in vsestranska glasbenica Katja Šulc. Potem ko je pred letom poslušalce popeljala na glasbeno popotovanje v Novo Mehiko, v svet severnoameriških staroselcev, tokrat ni segla tako daleč, raziskovala je Istro.

Katja Šulc med svojim glasbenim potovanjem v Mencingerjevi hiši. (Foto: I. Vidmar)

Istra jo je s svojo pokrajino, ljudmi in ljudsko glasbo pritegnila, ko je bila na umetniški rezidenci v spominski hiši pesnika Alojza Kocjančiča v Kubedu. Čeprav se je tam posvečala predvsem dokončanju svojega zadnjega projekta, posvečenega staroselski kulturi Severne Amerike, West Wind, Blow From Your Prairie Nest, ki je nastal na osnovi njenega gostovanja na umetniški rezidenci na Institute of American Indian Arts (IAIA), se čarom Istre in njene dediščine ni mogla upreti.

V svojem novem delu Čez kamen, trn in brin, ki ga je del predstavila tudi v Mencingerjevi hiši, spaja poezijo Alojza Kocjančiča, pesnika Istre, zgodbe Šavrink, ljudsko pesem in značilnosti istrske krajine. Zapela je uglasbeno Kocjančičevo pesem, pa svojo priredbo verjetno najbolj znane in najpogosteje izvajane istrske ljudske Dajte, dajte, malo segla čez mejo in pobrskala po izjemnem repertoarju izjemne istrske glasbenice Tamare Obrovac in se v nadaljevanju podala na pot po Sloveniji, v Prekmurje, na Gorenjsko pa v Medžimurje in v Latinsko Ameriko, kjer je preživela lep del svojega življenja. Večer je zaključila z video spoti in posnetki, ki sta jih v Istri in tudi na Brionih naredili s sestro Tino Šulc Resnik.

Katja Šulc med nastopom vešče uporabljala tudi elektronske pripomočke.

Katja glasbeni opus, zabeležen na nosilcih zvoka, obsega pet studijskih albumov, ki so svojevrsten preplet poezije, ljudske glasbene dediščine in tradicionalne glasbe različnih kultur, tudi romske, posvetila pa se je tudi poeziji slovenske igralke in pesnice Mile Kačič ter sodelovala pri različnih projektih uglasbene poezije pesnikov, kot so Dane Zajc, Gregor Strniša, Srečko Kosovel in Fran Milčinski Ježek. S skladbo Nina de Glerie Na poti domov je leta 2011 zmagala je na Festivalu slovenskega šansona. Veliko nastopa tako doma kot v tujini med drugim v Franciji, Španiji, Italiji, na Portugalskem pa v Maroku, Bosni in Turčiji ter celo na Kitajskem in v Mehiki. V Mencingerjevi hiši je pela ob spremljali ukuleleja in bobna ter vešče uporabljala tudi elektronske pripomočke.

