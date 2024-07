kronika

FOTO: Veliko nesreč zaradi alkohola

15.7.2024 | 16:30 | M. K.

V soboto nekaj po 17. uri se je zgodila prometna nesreča v Šentrupertu. 42-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Povzročitelj, ki se je lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,73 miligrama alkohola. Zoper 42-letnika, ki je v vozilu prevažal potnika, bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu, so danes sporočili s PU Novo mesto.

V Šentrupertu je 42-letnik s ceste zapeljal (o nesreči smo sicer že poročali) pod pezo alkohola. (Fotografije: PGD Šentrupert)

Švicar v Nemca

Včeraj okoli 8. ure se je zgodila prometna nesreča na avtocesti med Drnovim in Smednikom. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 38-letni voznik osebnega avtomobila švicarskih registrskih oznak, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil nemških registrskih oznak, ki ga je vozil 50-letni voznik. Oba lažje poškodovana udeleženca nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Povzročitelj nesreče z dvema promiloma alkohola

O prometni nesreči na cesti v naselju Podlog so bili črnomaljski policisti obveščeni včeraj okoli 14.30. Ugotovili so, da je za nesrečo odgovoren 54-letni voznik osebnega avtomobila, ki je odvzel prednost 50-letnemu vozniku osebnega avtomobila. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,95 miligrama alkohola (2 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Izsledili pobeglega povzročitelja nesreče

Včeraj okoli 18.30 se je zgodila prometna nesreča na Gubčevi ulici v Trebnjem, kjer je na parkirnem prostoru voznik osebnega avtomobila trčil v drugo vozilo in pobegnil s kraja nesreče. Policisti PP Trebnje so pobeglega voznika izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 26-letnemu povzročitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,86 miligrama alkohola (1,8 g/kg), so odvzeli vozniško dovoljenje, mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zasegli so mu avtomobil

Policisti PP Krško so med kontrolo prometa v Leskovcu pri Krškem v petek nekaj po 21. uri zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. Med postopkom so ugotovili, da 46-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, ki ga je odklonil, prav tako je odklonil strokovni pregled. Avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Kršitelj z 2,4 promila alkohola

Policisti PP Novo mesto so v petek zvečer v Črmošnjicah pri Stopičah ustavili voznika osebnega avtomobila Renault megane. 47-letni voznik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,16 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Voznik štirikolesnika povzročil nesrečo - prav tako vinjen

O prometni nesreči voznika štirikolesnika so bili krški policisti obveščeni v soboto nekaj po 21. uri. 36-letni voznik štirikolesnika je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Nima veljavnega vozniškega dovoljenja in se je v nesreči lažje poškodoval, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,85 miligrama alkohola (1,8 g/kg). Štirikolesnik so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.

Prehitri

Včeraj okoli 13. ure so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Porsche cayenne francoskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 180 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 50 km/h. 53-letnemu državljanu Turčije so zaradi kršitve izrekli globo.

Okoli 16. ure ustavili voznika osebnega avtomobila Ford focus slovenskih registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 199 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 69 km/h. 51-letnemu državljanu Slovenije so izdali plačilni nalog.

V petek okoli 20.30 so na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke BMW nemških registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 207 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 77 km/h. Tudi 31-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine so izrekli globo.

Vlomi in tatvine

Na gozdni poti v Soteski je v soboto med 15. in 15.30 nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz dveh denarnic izmaknil denar. Lastnika je oškodoval za okoli 1.500 evrov.

Konec tedna je na območju Trebanjskega Vrha nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in v kovinsko omaro ter ukradel več kosov lovskega orožja in naboje.

Na parkirnem prostoru v Srebrničah je sinoči med 20.30 in 21.30 neznanec vlomil v osebni avtomobil in ukradel dokumente. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V Krškem je v noči na petek nekdo skozi vrata vlomil v gostinski lokal. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, v notranjosti pa je poškodoval ledomat. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 5.000 evrov.

V Zdolah na območju PP Krško je med 12. 7. in 13. 7. neznanec vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na gozdni poti v kraju Slinovce je v soboto nekdo vlomil v parkiran osebni avtomobil in izmaknil denar in štiri zavojčke cigaret. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 300 evrov.

V soboto je v Brežicah nekdo vlomil v osebni avtomobil in ukradel ribiško palico in kamero. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1.500 evrov.

Nedostojno z ribiškim čuvajem, nato še s policistom

V petek okoli 18. ure so bili policisti obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v Novem mestu ob reki Krki. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da so se kršitelj in dve kršiteljici nedostojno vedli do ribiškega čuvaja, ki je zahteval, da mu na vpogled izročijo ribiško karto. Ena izmed kršiteljic se je nedostojno vedla tudi do policistov. Trojici so zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prijeli tihotapca in tujce

Policisti PP Črnomelj so včeraj nekaj po 9. uri med kontrolo prometa v Črnomlju ustavili voznika osebnega avtomobila Hyundai tuscon čeških registrskih oznak. 65-letni državljan Ukrajine je prevažal dva državljana Kitajske in dva državljana Turčije, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Državljanu Ukrajine so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Policisti so poleg tega med 12. 7. in 15. 7. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Nova vas pri Mokricah, Brežice, Rakovec, Jereslavec, Kapele, Slovenska vas, Mostec) prijeli 112 državljanov Sirije, 65 Afganistana, 37 Egipta, 31 Bangladeša, 15 Turčije, 12 državljanov Indije in Pakistana, sedem Iraka, šest Kitajske, pet Nepala, štiri Maroka, tri Irana, dva državljana Kube, Palestine in Burundija, državljana Sudana in Eritreje. Na območju PP Črnomelj (Miliči, Adlešiči, Preloka, Vukovci, Marindol) so prijeli pet državljanov Alžirije, štiri Pakistana, tri državljane Indije in Bangladeša, po dva državljana Afganistana in Maroka ter na območju PP Metlika (Metlika) državljana Rusije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 12. 7. in 15. 7. posredovali v 264 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 680 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 28 nesreč z gmtono škodo. Zasegli so vozila štirim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 62. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, groženj, izsiljevanja, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požara, nesreče pri delu, iskanja pogrešane osebe, sprožitev signalno varnostnih naprav, požara, kurjenja v naravnem okolju, predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov državne meje.

