Današnja jutranja osvežitev tudi edina v tem tednu

15.7.2024 | 10:45 | M. K.

V teh dneh še vedno velja opozorilo Agencije RS za okolje (Arso) o veliki toplotni obremenitvi. Današnje jutro je bilo sicer nekoliko bolj znosno.

Foto: Pexels

»Če smo še pred dnevi pisali o visokih jutranjih temperaturah, so nas danes ponekod po prehodu oslabljene hladne fronte osvežile nizke jutranje temperature,« so navedli pri Arsu. V delih zahodne in osrednje Slovenije so se namreč jutranje temperature spustile tudi po 15 stopinj Celzija, kar je za približno 5 stopinj Celzija manj kot pred tednom dni. Najnižjo jutranjo temperaturo so nepresenetljivo izmerili na Babnem Polju, kjer je termometer pokazal 7,1 stopinje Celzija. Na drugi strani ni bilo nič kaj sveže na Obali in v delih severovzhodne Slovenije, kjer so znova zabeležili tropsko noč.

Če je kdo že pomislil, da se vročinski val s tem končuje, imajo pri Arsu zanj slabe ali dobre novice. »Žal bo to edini dan v tem tednu, ko se bodo jutranje temperature spustile pod 15 °C,« so zapisali. Ob vzhodniku namreč v naslednjih dneh znova pričakujejo najnižje jutranje temperature okoli 20 stopinj Celzija, na Primorskem tudi do 24 stopinj Celzija. Najbolj vroče bo predvidoma v torek in sredo, ko se bodo temperature ponekod povzpele tudi do 37 stopinj Celzija.

