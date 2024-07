družabno

Zanimiva vrhniška izkušnja

15.7.2024 | 13:30 | Renata Mikec

Marko Turk Tučo, kitarist v novomeški zasedbi Dan D, je svoje FB-prijatelje navdušil z objavo simpatične fotografije, na kateri mu družbo dela obilen pujs. Gre za vietnamskega prašička, ki ga je Tučo srečal na vrhniškem posestvu Poniji s klanca. Tam so sicer v ospredju konji in poniji, vendar ekipa s svojim delom in ob pomoči živali obiskovalcem predstavlja kar se da naraven način življenja v skrbi za regeneracijo hriba Sv. trojice. Prostoru tako vračajo značilno podobo kulturne krajine in skrbijo za ohranjanje biodiverzitete, v park nad Vrhniko pa tudi privabijo številne obiskovalce. Predvsem otroci se tu lahko iz izkušenj pri delu v parku naučijo odgovornosti, podjetništva, skupinskega in samostojnega dela, komunikacije, ročnih spretnosti in drugih veščin, ki so pomembne za vsakdanje življenje. Tučo je vrhniške ponije s klanca obiskal z zasedbo Dan D, ki je imela v neposredni bližini enega od svojih nastopov.

