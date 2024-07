dolenjska

Do konca leta dokončna prenova Vavpotičeve ulice

15.7.2024 | 12:20 | M. K.

Novo mesto - Novomeška občina načrtuje drugo fazo ureditve Vavpotičeve ulice, od tiskarne do križišča z ulico Bršljin. Dela bo izvajalo podjetje KOP Brežice. Pogodbo o tem sta podpisala župan občine Gregor Macedoni in direktor podjetja Dejan Bibič.

Na rotovžu ob podpisu pogodbe za drugo fazo ureditve Vavpotičeve ulice (Foto: MO NM)

V prvi fazi ureditve Vavpotičeve ulice je občina prenovila komunalno infrastrukturo, v naslednji fazi pa bodo prenovili vozišče. Ob tem bodo uredili še pločnik in javno razsvetljavo, zasajen bo tudi krajši drevored.

Po prenovi se obeta tudi sprememba prometa. Ulica, ki je do zdaj pogosto služila kot povezovalna cesta med ulico Bršljin in Gospodarsko cono Livada, bo po prenovi urejena kot slepa ulica. Za to so se na občini odločili zaradi boljše prometne varnosti stanovalcev.

Z drugo fazo prenove bodo začeli še ta mesec, dela pa naj bi bila zaključena do konca leta. Projekt bo stal nekaj več kot 370.000 evrov.

