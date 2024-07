kultura

Osvežena Lutrovska klet

15.7.2024 | 09:40 | M. K.

Sevnica - Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je konservatorsko-restavratorske posege na poslikavi v Lutrovski kleti pod sevniškim gradom izvajal v letih 2010 in 2011, v letošnjem letu pa so nadaljevali s sklepno fazo konservatorsko-restavratorskega posega, ki bo potekala naslednje obdobje.

Posegi na stenskih poslikavah leta 2011 (Foto: arhiv DL)

Vodja oddelka za stensko slikarstvo in mozaike na Restavratorskem centru dr. Ajda Mladenović je ob tem spomnila, da so prvotni posegi zajemali čiščenje in utrjevanje (konserviranje) poslikave, pri čemer je bila obnovljena tudi drenaža okrog stavbe, domodelirani so bili tudi kapiteli pilastrov v zadnjem delu kleti, kjer ni poslikave. Vzpostavljen je bil monitoring zračne vlage in temperature. V sklopu posega je bil raziskan historiat stavbe in preteklih posegov na poslikavi, izvedeno je bilo tudi dokumentiranje stanja pred, med in po posegih, so sporočili s sevniške občine.

Restavratorska ekipa je v letošnjem letu nadaljevala s konservatorsko-restavratorskimi deli na stenski poslikavi. Kot je izpostavila dr. Ajda Mladenović, so se dela izvajala v sklopu rednega programa, ki ga financira Ministrstvo za kulturo. Sklepna faza konservatorsko-restavratorskega posega zajema končno estetsko reintegracijo oziroma retuširanje (barvno povezovanje) poslikave. Estetska reintegracija je postopek, ki zmanjša vizualni učinek poškodb in vrzeli na umetniškem delu ter pripomore k enotnosti podobe. Gre za izboljšanje čitljivosti in umetniškega vtisa, kar je bistveno za interpretacijo umetniškega dela. Glede na sredstva rednega programa v Restavratorskem centru pričakujejo, da bo ob rednem letnem izvajanju posegov retuša celote zaključena v nekaj letih, dodajajo na Občini Sevnica.

Lutrovska klet (Foto: Kraji.eu)

Lutrovska klet velja za najstarejši ohranjeni protestantski objekt na Slovenskem, poslikave v objektu pa sodijo med največje slikarske dosežke 16. stoletja na ravni celotne države. Zaradi svoje izjemne akustike je pogosto prizorišče glasbenih dogodkov, ogled stavbe pa je mogoč v sklopu vodenega ogleda Gradu Sevnica.

