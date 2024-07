kronika

Na avtocesti v ograjo; gasilci do ponesrečenca z vrvjo (foto)

15.7.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 17.34 je med avtocestnima priključkoma NM zahod-Mirna Peč osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo in obstalo na cestišču. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče in pregledali vozilo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so voznika pregledali na kraju, nadaljnje oskrbe ni potreboval. Dežurni delavci Darsa so odstranili posledice nesreče, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Pomoč poškodovancu

Ob 9.20 so gasilci PGD Mostec v naselju Mostec, občina Brežice, nudili pomoč reševalcem NMP Brežice pri prenosu poškodovane osebe. Zaradi težko dostopnega in drsečega terena so si pomagali z vrvjo in ponesrečenca uspešno skupaj z reševalci NMP prenesli do reševalnega vozila.

Foto: PGD Mostec

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7:30 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZD ČRNOMELJ, na izvodu PARTIZANSKA POT 8.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLPA, izvod Proti Metliki;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP C. XV BRIGADE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KARLOVEC, izvod 3. PROTI GOLUŠNIKU;

- od 7:30 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEDINŠČICA, izvod 2. GOTNA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOMAŽJA VAS 1985;

- od 10:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA VAS PRI ŠKOCJANU 1991.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Martinja vas;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Šentrupert, nizkonapetostno omrežje – Gaberje;

- od 10:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Roje Trebelno, nizkonapetostno omrežje Dole;

- od 11:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Srasle.

