V ljubečem odnosu

14.7.2024 | 14:30 | Renata Mikec

Irena Potočar Papež ima s svojo »taščico« Jožico Papež izjemno lep, topel in spoštljiv odnos. To posebno energijo, ki ju druži že skoraj štiri desetletja, je prav čutiti s fotografije, ki je nastala ob Jožičinem nedavnem 84. rojstnem dnevu. »Preprosto se imava radi. Pri njej mi je všeč, da se drži pomembnega komunikacijskega pravila: svetuj le, če te za nasvet kdo vpraša. To pomeni, da je izjemno socialno odgovorna oseba, ki nikoli ne vsiljuje svojega mnenja. Tega se je držala v času, ko sta bila njena vnuka, moja otroka, mlajša, in tako velja še danes. Oba je v njunem otroštvu na prijazen način vzgajala in učila. Znala ju je motivirati za pohode, risanje, igro z lutkami, branje in pisanje. Še danes je zelo ljubeča in prilagodljiva, pozitivno naravnana, njen realni optimizem pa je zagotovo ključ do zadovoljstva vseh nas,« nam je zaupala Irena, ki pravi, da je njun najpogostejši prvi stik, pa naj bo to v živo ali po telefonu, njen smeh, nato pa prijazna beseda. In to je očitno dober recept za lep odnos med taščo in »ta mlado«.

