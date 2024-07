gospodarstvo

Stroški v nebo, kmetje obupujejo

13.7.2024 | 16:00 | Dragana Stanković

Odkupne cene pšenice so že drugo leto zapored nižje od stroškov pridelave. Zato so Zadružna zveza Slovenije, Kmetijsko-gozdarska zbornica in Sindikat kmetov nedavno pozvali vlado, naj pridelovalcem žit nadomesti izpad prihodka za leti 2023 in 2024 ter preuči ponovno uvedbo proizvodno vezanega plačila za tržno pridelavo krušne pšenice. Konec junija je ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić na seji sveta za kmetijstvo napovedala finančno pomoč pridelovalcem pšenice za pokritje dela izgube dohodka, kar naj bi ministrstvo storilo s prerazporeditvijo sredstev.

Letošnja sezona je bila tehnološko precej zahtevna glede varovanja žit pred boleznimi in škodljivci ter gnojenja, pravi Mateja Strgulec iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. (Foto: D. S.)

Pri Zevnikovih v Dolenjih Skopicah imajo posejanih 15 hektarjev pšenice. Po odličnem letu 2022 so tako kot drugi slovenski pridelovalci lani imeli veliko izgubo, podobno bo letos, pravi Simon Zevnik. »Odkupna cena znaša 150 evrov za tono krmne pšenice in okoli 215 evrov za premium pšenico, medtem ko so celotni stroški proizvodnje pri šestih tonah na hektar okoli 250 evrov na tono. Nekdo bo moral pokriti to razliko, po mojem mnenju bi jo morala država, sicer bodo kmetje začeli opuščati pridelavo, saj se jim ne izide,« pojasnjuje Zevnik. »Optimizma ne vidim. Če je na vsakem hektarju za okoli 250, 300 evrov minusa, se račun seveda ne izide. Boljše je, da ničesar ne posejem ali pa da se preusmerim v ekološko proizvodnjo, pri kateri dobim vsaj subvencije.«

Pridelovalci pšenice zaradi posledic ukrajinske krize, ki se kažejo v visokih stroških pridelave in nizkih odkupnih cenah, že drugo leto zapored v rdečih številkah – Pozivajo državo, da pomaga ohraniti domačo pridelavo – Cena za tono zrnja letos za 50 evrov nižja od stroškov pridelave

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj