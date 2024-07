kronika

FOTO: Avto na streho; prvi oživljali gasilci; prepovedano zalivanje vrtov in pranje avtomobilov

13.7.2024 | 08:00 | M. K.

Včeraj ob 16.06 so na Dvoru, občina Žužemberk, gasilci PGD Dvor pomagali pri oživljanju obolele osebe. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so obolelega odpeljali v SB Novo mesto.

Dva poškodovana v prevrnjenem avtu

Ob 02.22 se je na Titovi ulici v Radečah osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci PGD Sevnica in PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nevtralizirali razlite motorne tekočine, vozilo postavili na kolesa, nudili pomoč avto vleki in pomagali reševalcem NMP pri oskrbi dveh poškodovanih oseb, ki so ju prepeljali v bolnišnico Brežice.

Nočna nesreča v Radečah (Fotografiji: PGD Sevnica)

Da ne bo vode zmanjkalo

Komunala Brežice obvešča, da je zaradi trenutnih vremenskih razmer in zmanšanja vodnih zalog zaradi nujnosti racionalne rabe pitne vode na območju vodovodnih sistemov Bizeljsko (naselja: Bizeljsko – ulice, Bizeljsko vas, Orešje, Bukovje, Drenovec, Bračna vas, Nova vas ob Sotli, Stara vas – Bizeljsko, Brezovica na Bizeljskem, Gregovce, Vitna vas, Dramlja ter del Podgorja pri Pišecah ter Župelevca, ki je priključen na bizeljski vodovod) in Križe (naselij Križe in Vojsko) od 12.7. 2024 dalje do preklica prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje vrtov, pranje vozil in polnjenje bazenov. Polnjenje gasilskih cistern iz hidrantov je dovoljeno le za namen gašenja požarov in odpravo posledic drugih elementarnih nazgod.

