Vrtci so se vseeno podražili, a ni veliko manjkalo …

12.7.2024 | 13:00 | I. V.

Novo mesto - Novomeški občinski svet se je sinoči sestal še zadnjič pred počitnicami in premorom, ki bo predvidoma trajal do 3. oktobra. Osrednja točka seje je bilo zvišanje cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo mestne občine Novo mesto.

Cene vrtcev so se v novomeški občini zadnjič dvignile oktobra lani. Od zadnjega povišanja je, kot so zapisali v predlogu sklepa o zvišanju cen, prišlo do povišanja stroškov dela, ki jih določa področna zakonodaja, ter povišanja stroškov materiala in storitev ter živil. Torej praktično vsega, kar vpliva na ceno vrtcev. Strošek dela se je oziroma se bo v kratkem povečal zaradi dviga plačne lestvice za 80 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2023, uskladitve minimalne plače, povišanja regresa za letni dopust, dviga regresa za prehrano in višje plače zaposlenih zaradi napredovanj v plačne razrede. Na dvig stroškov dela občine nimamo vpliva, saj se vse odločitve s tega naslova sprejemajo na državni ravni.

Ob tem cene živil konstantno naraščajo, še posebej zaradi nabav z uredbo določenega naročanja ekoloških živil in uveljavljanja načela kratkih dobavnih verig, kar narekuje nakup lokalne hrane, kar otrokom zagotavlja bolj kakovostno in lokalno pridelano hrano, obenem pa dodatno podraži strošek živil.

V predlogu zvišanja cen, ki je bil tudi sprejet, je bilo, da se v vrtcih Ciciban, Pedenjped in v koncesijskem vrtcu določi enotna cena programa, da bodo starši pri plačilu vrtca v primerljivem položaju. Tako se je zvišala dosedanja cena I. starostnega obdobja na 674,20 evra in II. starostnega obdobja na 482,98 evra, cena poldnevnega programa na 547,26 evra in razvojnega oddelka na 1.460,44 evra. V obšolskem vrtcu Stopiče se je cena I. starostnega obdobja zvišala na 651,95 evra in II. starostnega obdobja na 450,91 evra in v Brusnicah I. starostnega obdobja na 638,80 evra in II. starostnega obdobja na 460,35 evra. V Vrtcu Otočec se je cena I. starostnega obdobja zvišala na 603,04 evra in II. starostnega obdobja na 447,43 evra.

Dosedanji popusti oziroma ugodnosti pri plačilu za starše otrok, za katere je občina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni program javnih vrtcev, ostajajo enaki kot so bili doslej. Kljub dvigu cene, ki posledično vpliva tudi na občinski proračun, občina z dodatnimi popusti v breme občine pomaga staršem pri plačilu vrtca. Tako starši, za katere je občina dolžna kriti del cene programa vrtca, za prvega otroka plačajo v programu I. starostnega obdobja za 10 odst. ter v programu 2. starostnega obdobja za 8 odst. nižjo ceno programa njim določenega dohodkovnega razreda. Poleg tega lahko enkrat letno, v času od 1. junija do 30. septembra, uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka in tako plačajo 50 odst. njim določenega dohodkovnega razreda. Občina nudi dodatno ugodnost za starše, ki imajo najet stanovanjski kredit in imajo otroka, za katerega je doplačnica programa občina, vključenega v novomeški javni vrtec, vrtec s koncesijo ali pa zasebni vrtec, ki ima z občina sklenjeno letno pogodbo o financiranju. Ti starši plačajo za en dohodkovni razred nižjo ceno programa kot jim je določen z odločbo o plačilu vrtca.

Že pred sejo je svetnik Solidarnosti Uroš Lubej svetnikom in medijem poslal sporočilo, da v svetniški skupini Solidarnost dvigu cen vrtcev za starše v predlagani obliki nasprotujejo. »V letu in pol je to že tretja podražitev cen vrtcev. Ti dvigi močno obremenjujejo družine z najmlajšimi otroki v naši občini. Skupna podražitev v tem obdobju je 24,7 odstotka, kar za starše v tipičnih dveh razredih pomeni 40 oziroma 50 dodatnih evrov na mesec. Nikakor ne nasprotujemo zahtevi vrtcev, da krijemo njihove stroške. Menimo pa, da je breme plačevanja predšolske vzgoje za naše starše nevzdržno. Najbolj tipične novomeške družine, se pravi tiste, ki so v 5. in 6. dohodkovnem razredu, bodo po novem na letni ravni za predšolsko varstvo plačale med 2500 in 3500 evri. Z zadnjimi tremi podražitvami smo oziroma bomo družinske proračune teh družin na letni ravni obremenili za dodatnih 400 oziroma 500 evrov. Primerjava z ureditvami v drugih mestnih občinah pokaže, da se Mestna občina Novo mesto z dodatnim povišanjem postavlja med za starše dražje mestne občine, kar zadeva cene predšolske vzgoje. Nekatere občine so se draginji za starše zoperstavile z dodatnimi ugodnostmi. Poleg tega je država v zadnjem obdobju bistveno dvignila prihodke občin. Ob bistvenem dvigu povprečnine jim je namenila dodatna namenska sredstva ravno za pokrivanje stroška dviga plač v vrtcih. V luči novih dejstev v svetniški skupini Solidarnost predlagamo uvedbo draginjskega dodatka za starše predšolskih otrok, s katerim bomo omilili finančni vpliv dviga cen na starše,«je zapisal Lubej in na sami seji predlagal, da občinska uprava preuči prakse drugih občin in občinskemu svetu do naslednje seje oblikuje nov predlog oblikovanja cen, ki bo uvedel draginjski dodatek in s tem omilil visok dvig cen, ki so ga sprejeli v prvi polovici mandata tega občinskega sveta

Župan je Lubejevemu predlogu in analizi oporekal, saj da ni ravno matematik (Uroš Lubej je namreč profesor filozofije, op. a.) in da njegove ugotovitve naj ne bi bile pravilne, svetnik liste Gregorja Macedonija Boštjan Grobler pa je odločitev, da Lubejevega predloga ne gre podpreti, utemeljil s primerjavo z ugodnostmi, ki jih je bila njegova družina deležna pred leti, ko je imela otroke v vrtcu, in aktualnimi ugodnostmi, ki so neprimerljivo večje.

Kljub trdemu zagovarjanju predlaganih podražitev predstavnikov županove koalicije se je pri glasovanju o Lubejevem predlogu izkazalo, da je svetnik Solidarnosti marsikoga prepričal, saj se je za njegov predlog opredelilo 11, proti pa 12 svetnikov, torej le en več.

