Več zanimanja kot pred dvema letoma

12.7.2024 | 19:00 | Igor Vidmar

Novo mesto - Pred dnevi se je iztekel rok za oddajo vlog za najem neprofitnih stanovanj v Mestni občini Novo mesto. Na razpis se je odzvalo kar 218 prosilcev, kar je precej več kot pred dvema letoma, ko je bilo vlog 138. Tokrat pa je na razpolago tudi več stanovanj, kar 81 v dveh novih stanovanjskih blokih v Podbrezniku.

Gradnja petih blokov v Podbrezniku se končuje.

Nova stanovanja v Podbrezniku bodo končana do začetka prihodnjega leta in nared za vselitev spomladi. Izidi razpisa bodo po preverjanju izpolnjevanja vseh razpisnih meril in oblikovanju prednostne lestvice znani do konca leta, ko bodo interesenti za najem o tem tudi obveščeni.

