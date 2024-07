novice

Skrb za živali v času vročinskega vala

12.7.2024 | 08:30 | M. K.

Foto: arhiv DL

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ponovno poudarja pomembnost skrbi za živali v obdobju visokih temperatur. Med ključnimi ukrepi za njihovo zaščito pred vročino izpostavljajo zadostno količino vode, zadrževanje v senci, omejitev sprehodov in prevozov na zgodnje jutranje in večerne ure ali ponoči.

Kot je spomnila uprava, je naloga skrbnika živali, da svoji živali zagotovi pogoje, v katerih bodo lažje prenašale visoke temperature. "Vsaka živalska vrsta je razvila svoj način prilagoditve visokim temperaturam. Nekatere vrste so pri tem uspešnejše, druge manj," je dodala.

Poskrbimo za rejne živali

Ob tem je pojasnila, da rejne živali vročino prenašajo veliko težje kot mraz. V dneh, ko je temperatura 30 stopinj ali več, morajo zato imeti na voljo zadostno količino vode, kar lahko pomeni tudi več kot običajno. Dobra hidracija je namreč nujna za ohlajanje, sploh če gre za vrste, ki se ohlajajo s potenjem, kot na primer konji, ali dihanjem, kot na primer govedo in prašiči.

Po opozorilih uprave neposredna izpostavljenost živali soncu pri visokih temperaturah pomeni veliko tveganje za vročinski udar, zato je nujno, da imajo živali, ki so ves čas na prostem, možnost umika v senco. "Senco morajo nujno imeti tudi živali, ki so privezane. Objekti, v katerih stalno bivajo rejne živali, morajo biti pri visokih temperaturah ustrezno zračeni, saj se s tem preprečuje preveliko povišanje temperature v prostoru in poskrbi za boljšo kakovost zraka," so opozorili.

Prevoz živali v poletnih mesecih

Če je le mogoče, naj se živali po navodilih uprave ne prevažajo pri temperaturah nad 30 stopinj Celzija. "Temperatura v prevoznem sredstvu ne sme preseči 35 stopinj Celzija, v neklimatiziranih vozilih pa je to temperaturo težko ali nemogoče doseči. Če je le mogoče, naj se odhod načrtuje v zgodnjih jutranjih urah ali ponoči, z ustreznim načrtovanjem postankov pa prevozniki lahko preprečijo ali omejijo izpostavljenost vročini ob morebitnih cestnih zastojih," so izpostavili.

Hišni ljubljenčki in vročina

Visoke temperature ogrožajo tudi hišne ljubljenčke. Kot svarijo pristojni, morajo lastniki poskrbeti, da imajo živali ves čas na voljo svežo vodo, senco ali dobro prezračen hladen prostor. Sprehodi s psi naj bodo omejeni na jutranje in večerne ure. "Pri visokih zunanjih temperaturah hišnih živali ne puščamo v parkiranih vozilih, zanje pa so lahko smrtno nevarni tudi drugi zaprti neprezračeni prostori ali zgolj izpostavljenost soncu brez možnosti umika v senco."

Kaj storimo ob vročinskem udaru

V primeru, da pride do vročinskega udara, ki se po navedbah uprave nemalokrat konča s poginom, je treba prizadeto žival nemudoma premakniti v zračen prostor ali senco in ohlajati z mlačno vodo, pri čemer naj ima žival glavo dvignjeno. Nujno je tudi, da se takoj poišče veterinarsko pomoč.

Prireditve z živalmi

Uprava je opozorila tudi na tveganja pri prisotnosti živalih na prireditvah. Ob tem so spomnili, da je žival v skladu z zakonom o zaščiti živali dovoljeno na javnem zbiranju ali snemanju uporabljati le, če jim je prihranjeno nepotrebno trpljenje in ne gre za zakonsko prepovedana ravnanja ter jim je zagotovljena oskrba v skladu s potrebami glede na vrsto živali. "Če je pričakovati, da bo zaradi dejavnosti ogrožena dobrobit živali, denimo zaradi napora, dolgotrajnosti in izčrpanosti, mora organizator zagotoviti prisotnost veterinarja in upoštevati njegova strokovna navodila," so zapisali.

Organizatorjem poletnih prireditev, na katerih sodelujejo živali, uprava še svetuje, naj čas poteka prireditev prilagodijo tako, da se živali čim manj ali sploh ne izpostavljajo visokim temperaturam, neposrednemu soncu in fizičnim obremenitvam. Poskrbeti morajo tudi za to, da imajo živali na prireditvi na voljo senco in dovolj čiste vode.

