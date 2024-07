novice

Nujna seja v zvezi z medvrstniškim nasiljem in romskimi vprašanji brez sklepov

11.7.2024 | 19:30 | STA; M. K.

Ljubljana/Brežice - Nujna seja komisije DZ za peticije, sklicana na pobudo sveta staršev OŠ Velika Dolina, kjer je eden od učencev napadel in poškodoval devetošolca, so zaključili brez sprejetih sklepov, s katerimi bi komisija med drugim vlado pozvala k sprejemu ustreznih sprememb zakonodaje. Za sklepe so glasovali le poslanci SDS in NSi, ostali so bili proti.

Komisija je pobudo sveta staršev OŠ Velika Dolina iz občine Brežice obravnavala na nujni seji v začetku julija, a o predlaganih sklepih ni glasovala, saj zaradi obstrukcije članov iz vrst koalicije ni bila nesklepčna. Predsednik komisije Jože Tanko (SDS) je zato napovedal, da bodo o sklepih glasovali na korespondenčni seji. Ta se je končala danes, vendar vseh osem predlaganih sklepov ni bilo sprejetih. Zanje je od 15 članov komisije glasovalo šest poslancev iz vrst SDS in NSi, medtem ko so bili proti poslanci iz vrst Gibanja Svoboda, SD in Levica.

Seja pred tednom dni (na sliki; arhiv, Občina Brežice) ni bila sklepčna, zdaj na korespondenčni sklepov niso izglasovali.

S sklepi bi sicer komisija med drugim vlado pozvala, da v 60 dneh znova preuči zakonodajo, ki ureja nasilje mladostnikov, da znova razmisli o sprejemu lani zavrnjenih predlogov zakonov 11 občin, ki urejajo tudi romska vprašanja, ter da DZ na plenarni seji redno poroča o reševanju romskih vprašanj in doseženem napredku na tem področju. Pristojne organe bi komisija tudi pozvala, da vse storilce kaznivih dejanj dosledno obravnavajo enako.

Pobudo za obravnavo tematike na komisiji je svet staršev OŠ Velik Dolina podal potem, ko je v sredini junija eden od učencev na šoli fizično napadel devetošolca in ga poškodoval. Zaradi dogodka lokalna skupnost zahteva, da učenca prešolajo na drugo šolo oz. da šola do naslednjega šolskega leta zanj skupaj z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje najde ustrezno rešitev. Na ministrstvu so v ponedeljek povedali, da iskanje rešitve še vedno poteka, več podrobnosti pa zaradi varovanja osebnih podatkov učenca niso želeli razkrivati.

Policija je sicer v povezavi z nasilnim dogodkom na tožilstvo podala kazenski ovadbi zoper dva mladoletnika. Osumljena sta kaznivega dejanja nasilništva, eden pa tudi neupravičenega slikovnega snemanja. Neuradno naj bi bil namreč napad dogovorjen še z enim učencem.

