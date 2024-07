kultura

Prihaja Filmski festival

11.7.2024 | 18:30 | M. L.

Brežice - Brežice bodo med 28. in 31. avgustom gostile prvi Festival evropskega filma Brežice. Obiskovalci si bodo na njem lahko ogledali deset filmov.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal ustanovitelj in programski direktor festivala Aleš Pavlin, bodo predstavili filme z največjih svetovnih filmskih festivalov. Kot je dejal, gre za žlahtni izbor filmov iz Canesa, Benetk in Berlina.

Prvi brežiški Filmski festival so danes v Posavskem muzeju Brežice predstavili Aleš Pavlin (drugi z leve), Mojca Florjanič (v sredini), Ivan Molan, Alenka Černelič Krošelj (desno) in Anja Avšič. (Foto: M. L.)

»Brežice so kot filmsko mesto utemeljene že desetletja. Tu so v času hrvaškega Jadran filma snemali veliko koprodukcij, veliko nadaljevank in filmov. Iz Brežic nas je kar nekaj, ki se ukvarjamo s filmom, igralcev, režiserjev, producentov. Brežice so slikovito mesto. In je zelo utemeljeno, da je tu festival, oziroma, zakaj sploh še ni prišlo do tega festivala, bi raje vprašal,« je rekel Pavlin, ki želi, da s festivalom postavijo Brežice na zemljevid filmskih festivalov.

Letos so si po njegovih besedah postavili ambiciozen, ampak realen in skromen cilj. Že letos so dodali nekaj tekmovalnosti in tako vo občinstvo izbiralo najboljši film.

»Za naslednje leto je cilj že bolj ambiciozen. Filmi bodo tekmovali tudi po strokovnih kriterijih, ocenjevala jih bo strokovna žirija. Prostora za rast festivala je zelo veliko z vsakim letom. Želel bi si, da je rast organska, da ne pretiravamo, da ni prva izvedba glamurozna, potem ne veš več, kam naprej. Filmski festival Brežice lahko v prihodnjih petih šestih letih postane eden najpomembnejših festivalov v tej regiji,« je napovedal Aleš Pavlin na današnji novinarski konferenci, na kateri so sodelovali še brežiški župan Ivan Molan, podžupanja Mojca Florjanič, direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič krošelj in predstavnica Zavoda za podjetništvo, mladino in turizem Brežice Anja Avšič, ki so napovedali obsežen in pester spremljevalni spored, v katerega bodo vključili tudi turistične ponudnike. Kot so poudarili, vidijo Filmski festival kot priložnost za obogatitev lokalne turistične ponudbe. V dneh festivala pričakujejo v Brežicah med drugimi tudi ustvarjalce posameznih filmov.

Aleš Pavlin napoveduje, da Filmski festival Brežice lahko v prihodnjih petih ali šestih letih postane eden najpomembnejših festivalov v regiji. (Foto: M. L.)

Filmske predstave v brežiške gradu v prostoru pod viteško dvorano. Tam bo hkrati tudi kiparska razstava sevniške umetnice Tajde Tomšič.

Ob odprtju festivala v Viteški dvorani brežiškega gradu bo slavnostna govornica Urška Klakočar Zupančič. Zadnji dan bodo na slovesnem zaključku v mladinskem centru Brežice podelili nagrado občinstva za najboljši film.

Filmski festival v organizaciji Društva vKrog, Občine Brežice, Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice in Posavskega muzeja Brežice, bo, kot so napovedali na današnji novinarski konferenci, združil ustvarjalce filma, glasbe, umetnosti in lokalna društva na področju kulture, javne zavode na področju turizma in kulture ter turistične ponudnike.

