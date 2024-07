dolenjska

Z novim šolskim letom dražji vrtec

11.7.2024 | 14:10 | Besedilo in foto: M. Ž.

Mirna Peč - Mirnopeški svetniki so na včerajšnji zadnji seji pred počitnicami med drugim potrdili višje cene vrtca Cepetavček, povečanje normativa v oddelkih vrtca za dva otroka in izdali soglasje za odprtje dodatnega, dvanajstega oddelka vrtca z januarjem prihodnje leto.

Mirnopeški svetniki so v včerajšnjem vročem poznem popoldnevu imeli zadnjo sejo pred poletnimi počitnicami.

Glede na razpis za šolsko leto 2024/2025 je za medletni vpis namreč na seznamu še 12 otrok, od tega jih osem potrebuje varstvo v začetku leta, nov oddelek pa bo omogočil, da bodo v začetku šolskega leta sprejeli tudi vloge mirnopeških otrok, ki niso oddali vloge v času razpisa in bi zato ostali brez mesta v vrtcu, čeprav bi se ta zapolnila šele do konca koledarskega leta.

Ravnateljica osnovne šole Toneta Pavčka Majda Čengija

Zadnje spremembe cene vrtca je občinski svet potrdil februarja lani, povišanje pa so po besedah ravnateljica osnovne šole Toneta Pavčka Majde Čengija, po okrilje katere sodi vrtec, narekovali predvsem višji stroški plač, pa tudi materiala in hrane. Tako polna ekonomska cena za prvo starostno obdobje po novem znaša 659,07 evra (11,81 odst. zvišanje), za drugo starostno obdobje 445,84 evra /9,76 odst. povišanje) in za homogeni oddelek 3 do 4 leta 524,07 evra (10,62 odst. povišanje). Nove cene in povečan normativ bodo začeli veljati s 1. septembrom letos.

Svetniki so potrdili tudi pravilnik o dodelitvi nepovratnega denarja za individualne vodovodne priključke na javno vodovodno omrežje, s čimer želijo pospešiti priključevanje obstoječih in novih objektov na javni vodovod. Kot je povedala direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan, so podobnega sprejeli že v letu 2014, takrat za območje višinske cone S dela občine Mirna Peč in Poljanske gore, zdaj pa so sofinanciranje razširili na celotno občino.V proračunu bodo za to namenili 10.000 evrov, razpis pa bodo predvidoma objavili proti koncu leta glede na izražene potrebe.

Župan Andrej Kastelic in direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan

Med drugim so se seznanili tudi s poročilom o delu skupne občinske uprave občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk za lani, ki ga jim je predstavil vodja Gregor Colarič, namestnik načelnika PP Novo mesto Andrej Štefanič pa je svetnikom podal informacijo o stanju varnosti na območju mirnopeške občine v minulem letu. Spremenili so še cenik za uporabo dvorane OŠ Toneta Pavčka.

