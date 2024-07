družabno

Trio legend

11.7.2024 | 12:00 | Mirjam Bezek Jakše

Tri črnomaljske glasbene legende, Brane Banovec, Belizar Dujec - Zare in Silvo Grdešič - Gero, so igrali oz. to še vedno počno v različnih zasedbah. Ena izmed njih je trio Brzage, kot jim je nadela ime predsednica KUD Artoteka Bela krajina Janja Turnšek Heij, ki je preprosto združila prvi dve črki vsakega imena oz. vzdevka. Trio igra glasbo, ki je prijetna za uho, zato mu ljudje radi prisluhnejo. Na fotografiji od desne proti levi so: Brane Banovec z orglicami, Zare Dujec na klaviaturah ter Silvo Grdešič - Gero, tokrat s kitaro, sicer pa kot človek veliko talentov igra skoraj na vse, kar mu pride pod roke.

