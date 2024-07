kronika

Ponoči so jih napadli v parku; pijano so morali vkleniti

11.7.2024 | 11:30 | M. K.

V minuli noči so policiste obvestili o pretepu na območju Brežic. Na kraj so bili takoj napoteni policisti PP Brežice. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi v parku eden izmed osumljencev udaril oškodovanca, ki je bil v družbi petih oseb. Prijatelj oškodovanca naj bi ga skušal pomiriti, takrat pa so se osumljencu pridružili še štirje sostorilci in pretepli tudi njega, potem pa odšli. Eden izmed oškodovancev je zaradi lažjih poškodb potreboval zdravniško pomoč. Policisti so nemudoma začeli z intenzivno policijsko preiskavo in aktivnostmi za izsleditev nasilnežev, so danes sporočili s PU Novo mesto. Uspeli so potrditi identiteto osumljencev, s katerimi opravljajo razgovore in ugotavljajo okoliščine kaznivega dejanja nasilništva. Zoper osumljence bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Pijano vklenili

Minulo noč so policisti PP Novo mesto posredovali zaradi kršenja javnega reda in miru v naselju Šmihel v Novem mestu. Ugotovili so, da se je 38-letna ženska, ki je bila pod vplivom alkohola, nedostojno vedla in z vpitjem motila javni red in mir. Tudi po prihodu policistov se ni pomirila in ni upoštevala opozoril in ukazov. Vzpostavili so javni red in mir, zoper njo uporabili prisilna sredstva, jo obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru ji bodo izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

S pašnika v Globočicah na območju PP Brežice je v noči na sredo nekdo ukradel štiri ovce.

V Gribljah je v isti noči neznanec skozi vrata vlomil v gostinski lokal in ukradel menjalni denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.300 evrov škode.

Prav tak v noči na sredo je v Novem mestu nekdo vlomil v poslovne prostore in odnesel prenosno blagajno. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Med 8. 7. in 10. 7. je na območju Semiča neznanec vlomil v prostore društva in ukrdel plinsko jeklenko ter dva zavoja kave. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 350 evrov škode.

V Čadražah na območju PP Šentjernej so neznanci z njive pobrali krompir in čebulo. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 400 evrov.

Na parkirnem prostoru pokopališča v Srebrničah je sinoči nekaj pred 20. uro storilec izkoristil krajšo odsotnost oškodovanca in vlomil v osebni avtomobil. Iz predala je izmaknil denarnico s kovanci.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Nova vas pri Mokricah, Loče, Kapele, Slovenska vas, Brežice) včeraj prijeli 34 državljanov Sirije, 20 Bangladeša, 16 Afganistana, 12 Rusije, deset Maroka, pet Nepala, štiri Šrilanke, po dva državljana Toga, Kameruna, Egipta in Indije in po enega državljana Iraka, Gvineje, Konga, Pakistana in Komorov. Na območju PP Črnomelj (Vinica) so prijeli državljana Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 78 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 244 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 19. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršiteljico pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, vlomov in tatvin. V Novem mestu in v Šentjerneju so zaščitili žrtve nasilja in dvema nasilnežema izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvam. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov državne meje.

