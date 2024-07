kultura

V Posavju snemajo nov celovečerni otroški film Bučko

11.7.2024 | 13:30 | M. K.

V Sloveniji te dni pod taktirko slovenske koproducentke, belokranjske rojakinje Ide Weiss (Senca Studio) snemajo del otroškega filma Bučko. Film režirata Marina Andree Škop in Vanda Raymanova. Trojica je doslej že večkrat sodelovala, med drugim tudi pri prvem slovenskem božičnem filmu Kapa.

V Sloveniji je predvidenih pet snemalnih dni na lokacijah v Kostanjevica na Krki, samostan Kostanjevica, Posavski muzej v Brežicah in Grad Mokrice. Zaradi zahtevne postprodukcije, ki vključuje tudi animacije in posebne učinke, producenti načrtujejo, da bo film na velikem platnu leta 2026.

Na ogled vam ponujamo (tudi spodaj v fotogaleriji) nekaj fotografij s snemanja v Kostanjevici na Krki (Foto: Studio Senca in Vladimira Špindler)

PREKO ZGODBE O AVTIZMU

Film Bučko prinaša zgodbo o desetletni Alisi, ki zaradi skrivnostnega izginotja staršev za pomoč zaprosi skupino mladih detektivov. Iskanje je zapleteno zaradi Alisinega avtističnega brata Milana (...) Otroci najdejo način za komunikacijo z avtističnim fantom in skupaj doživijo pustolovščino, v kateri rešijo veliko kriminalno skrivnost. Pustolovščina jih zbliža in jim za vedno spremeni življenja, so o filmu zapisali pri Senca Studio.

O EKIPI

Na čelu mladih igralcev sta Marta Mihanović v vlogi Alise in Maks Kleončić v vlogi Milana. Poleg njiju male detektive igrajo Andrija Lamot, Mark Spiridonović in Martin Pišlar. V vlogah odraslih likov nastopajo slovenska igralca Ajda Smrekar in Matej Puc, poleg njiju pa še slovaški igralci Csongor Cassai in Gabriela Dzurikova ter hrvaški igralci Judita Franković Brdar, Borko Perić, Snježana Sinovčić, Dražen Čuček, Slavko Sobin in Željko Duvnjak.

Oblikovalka maske je Mojca Gorogranc Petrushevska, oblikovalec zvoka Julij Zornik. Scenarij je napisal Jurij Raymanov, kreativno ekipo filma pa poleg omenjenih sestavljajo direktor fotografije Tomislav Sutlar, scenograf Stefano Katunar, kostumografinja Zorana Mejić, režiser animacije Michal Struss, 3D animator Krsto Jaram, mojster svetlobe Marko Terešak, tonski mojster Luka Čabo ter številni drugi sodelavci.

"O motnjah avtističnega spektra se na srečo vse več govori, naš film pa prihaja v pravem trenutku, saj lahko na nevsiljiv način, na katerega film obravnava to temo, resnično prispeva k boljšemu razumevanju in sprejemanju različnih posameznikov v naši družbi. Imam dober občutek, da lahko film osvoji srca tako slovenskih kot tudi mednarodnih gledalcev," je povedala koproducentka Ida Weiss.

"Film je prežet s številnimi komičnimi elementi, načrtujemo pa ga predstaviti z norim, stiliziranim filmskim jezikom," je v začetku junija, ko so s snemanjem filma pričeli v Zagrebu, povedala režiserka Andree Škop.

Glavna producenta filma sta hrvaški PomPom Film in in Objectif (Slovaška), Senca Studio pa je manjšinski partner. Pri filmu sodeluje tudi latvijski Air Productions.

Za animacijo skrbi Vanda Raymanova s slovaško ekipo, ki je poskrbela tudi za animirane vložke filma Kapa.

Film so sofinancirali Hrvaški avdiovizualni center, Avdiovizualni sklad Slovaške, Slovenski filmski center, Nacionalni filmski center Latvije, Kreativna Evropa MEDIA, Hrvaška radiotelevizija, Slovaška radiotelevizija ter Viba Film.

