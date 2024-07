gospodarstvo

Poceni zelenjava iz tujine izriva domačo

10.7.2024 | 12:50 | D. Stanković

Ljubljana/Veliko Mraševo - »Julija in avgusta se družinske kmetije, ki vstopajo v verigo ponudbe zelenjave prek trgovskih polic, vsako leto znajdejo na prepihu poceni ponudbe iz tujine, vendar opozarjajo, da tako alarmantno kot letos še ni bilo,« so te dni sporočili z Zadružne zveze Slovenije (ZZS). Na njivah, v rastlinjakih in hladilnicah naj bi bilo še dovolj slovenske sezonske zelenjave in mladega krompirja, ki pa ne najdeta poti do trgovskih polic niti po ceni, ki bi vsaj pokrila stroške pridelave. Zato naj bi mnoge kmetije že razmišljale o opustitvi dejavnosti, opozarjajo na ZZS.

Kot pravi pridelovalec zelenjave Tevž Jurečič, so pogoji pridelave zaradi naraščajočih stroškov vse zahtevnejši, a ne gre obupati. (Foto: D. S.)

Jurečičevi iz Velikega Mraševega na 55 hektarjih pridelujejo poljščine, krompir in zelenjavo, od zelja, čebule, solate do paprike, bučk, lubenic, melon, paradižnika in kumar. Sodijo med večje pridelovalce zelenjave v Posavju, njihove pridelke je prek Eurosada mogoče najti po skoraj vseh velikih trgovskih verigah po Sloveniji. O opustitvi zelenjadarstva, ki se mu posvečajo že skoraj 30 let, sicer (še) ne razmišljajo. A prav dolgo tako ne bo šlo naprej, pravi mladi gospodar Tevž Jurečič. »Res bi mi bilo žal za kmetijo, saj jo je oče postavil na noge pred desetletji, tudi meni je to delo všeč. A če bo šlo tako naprej …« Kot pravi, se je od korone naprej podražilo dejansko vse. Delovna sila se je podražila za od 15 do 20 odstotkov, cena gnoja se je podvojila, material se je podražil za 40 ali 50 odstotkov. Odkupne cene zelenjave so se sicer nekoliko povišale, mogoče za 20 odstotkov, pravi, toda to ob vseh drugih ekstremnih podražitvah ni dovolj.

Zadružna zveza Slovenije: Tako alarmantno še ni bilo – Slovenska sezonska zelenjava ne najde poti do trgovskih polic, izrinja jo poceni uvoz – Stroški pridelave zelenjave vse višji, odkupne cene nizke, kmetje naj bi že razmišljali o opustitvi dejavnosti – Poziv ministrici k spremembi zakonodaje

