Radio 1 dosegel zgodovinski mejnik in utrdil svoje mesto na vrhu

8.7.2024 | 17:30 | B. M.

Radio 1 ostaja trdno najbolj poslušana radijska postaja v Sloveniji. Dosegli pa so tudi zgodovinski mejnik, njihova družina se je povečala na kar 300.000 dnevnih poslušalcev.

Prvokategorniki na Radiu 1 (Foto: Darja Štravs Tisu)

Radijci imajo za poslušalce prav posebno sporočilo in zahvalo: »Hej, dragi naši radijski prijatelji! Imamo ne samo eno, ampak kar dve fantastični novici, za katere smo prepričani, da vas bosta navdušili, kot sta nas! Prva je, da je Radio 1 ostal daleč najbolj poslušana radijska postaja v Sloveniji. Druga novica pa je še bolj osupljiva: naša radijska družina je eksplodirala in zdaj nas vsak dan posluša že kar 300.000 poslušalcev! Tedensko pa skoraj pol milijona poslušalcev. Ne bi nam uspelo brez vas, naših zvestih prijateljev, ki nas spremljate vsak dan. Vaša podpora, dobra volja in neverjetni odzivi na naše dobrodelne akcije so tisto, kar nas dela močne. Vi ste naši pravi prijatelji, brez katerih si ne predstavljamo dneva. Hvala vam za vsak nasmeh, vsako sporočilo, klic ali trenutek, ki ga namenite zato, da se družite z nami. Obljubimo, da bomo skupaj še naprej osvajali radijske valove, uživali ob najboljših glasbenih hitih in se smejali ob najboljših zabavnih vsebinah. Če in ko bo potrebno, pa bomo tudi kritični, vendar vedno nepristranski. Hvala za zaupanje in ostanite z nami, kajti najboljši trenutki šele prihajajo!«

