posavje

FOTO: Srečanje pri Kalinu

8.7.2024 | 12:30 | M. L.

Bregana - Prebivalci z obeh strani slovensko-hrvaške meje so se nedavno zbrali na Bregani na prostoru pred nekdanjo tovarno Šavrić na tradicionalnem, enajstem srečanju pri Kalinu, s katerim se spominjajo vstopa Hrvaške v Evropsko unijo.

Gostoljubno

Dogodek sta pod pokroviteljstvom občin Brežice in Samobor pripravila Turistično društvo Jesenice na Dolenjskem s slovenske in KUD Licitar s hrvaške strani.

Slavček

Zbrane so nagovorili veleposlanika Slovenije na Hrvaškem in Hrvaške v Sloveniji Gašper Dovžan in Boris Grigić ter brežiški podžupan Bogdan Palovšnik in Petar Burić, namestnik samoborske županje Petre Škrobat. Tradicionalno srečanje pri Kalinu so označili za dober primer čezmejnega sodelovanja, ki ga ne morejo zasenčiti odprta vprašanja v meddržavnih odnosih.

Od sumraka do zore

Za dobro razpoloženje na prireditvi, ki jo je že po tradicijo povezoval samoborski radijski voditelj Mislav Maroević, so poskrbeli Moški pevski zbor KUD Slavček Velika Dolina, glasbena skupina Džuboks in Tamburaška zasedba Od sumraka do zore.

