družabno

Obetavna Ana

8.7.2024 | 10:30 | Lidija Markelj

V škocjanskem vrtcu Radovednež so se ob praznovanju 50-letnice delovanja izkazali z zanimivim in prisrčnim programom malčkov, ki vedno navdušijo. Peli so in plesali, posebno pozornost pa je vzbudila 6-letna Ana. Na odru se je pogumno pridružila izkušeni sovoditeljici, sicer profesorici slovenščine Marinki Cerinšek s škocjanske osnovne šole, ki je tudi predsednica Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine. Ana se je odlično odrezala, bila je prisrčna in suverena in tako požela veliko občudovanja. Zagotovo jo bomo v vlogi voditeljice še kdaj srečali na kakšnem dogodku, glede na to, da ima odlično mentorico, pa morda to talentirano dekle kmalu opozori nase tudi zunaj občinskih meja.

‹ nazaj