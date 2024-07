družabno

Juretova polja želja

8.7.2024 | 17:00 | Renata Mikec

Pogled na prelepa žitna polja nam je pričaral brežiški zobozdravnik Jure Poglajen, sicer – kot ga opredeljuje njegova humanitarna organizacija – tudi državljan sveta. Jure obožuje naravo, še zlasti mu je ljub začetek poletja. Junija, ko je švedski midsommar oz. poletni solsticij, je zanj najlepši čas v letu. Rad ima žitna polja, kresničke v kratkih in toplih nočeh, vonj po pokošeni travi in dneve, ki se zavlečejo v pozne ure.

Jure se je pred kratkim preselil v svoj novi dom, kjer ima tudi prostor zase. V leseni hiši si je namreč uredil pravi tropski vrt z naravno svetlobo, primerno visoko vlažnostjo in pravšnjo temperaturo oz. z razmerami, v katerih uspevajo različne tropske rastline, vključno z njemu ljubimi orhidejami in vandami. Ko zacvetijo, ima občutek, da je nekje drugje, kjer vladata mir in strpnost. Žalostita ga namreč človeška neumnost in pohlep, ki uničujeta naš planet, in nikoli ne bo razumel, zakaj ljudje ne spregledamo, zakaj uničujemo lastni dom, pokrajino, deželo, kjer živimo, trpinčimo živali, jih imamo za manjvredne, nečuteče in jih gledamo zgolj kot hrano. »Žalosti me vnovičen vzpon temnih sil, porast nestrpnosti do drugačnih, do manjšin, boli me opevanje simbolov, ki nam v preteklosti niso prinesli nič dobrega. A poskušam videti tudi svetlejšo prihodnost v upanju, da se človeštvo še pravočasno prebudi in izstopi iz tega obdobja gorja in žalosti,« nam je zaupal posavski zobozdravnik Jure Poglajen.

