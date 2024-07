dolenjska

Skozi Šentjernej blatni potok

8.7.2024 | 15:00 | L. Markelj

Šentjernej - Vreme se spreminja in vse pogostejši so hudi nalivi, ki so nedavno v Šentjerneju povzročili pravo razdejanje. Novomeška cesta je bila na hitro tako poplavljena, da je bilo videti, kot da skozi Šentjernej teče potok. In to umazan, saj je bila voda polna blata.

Promet je za nekaj časa obstal. Voda z muljem se je z glavne ceste zlivala na spodnja dvorišča, med drugim tudi k Selakovim. Njihova domačija je bila ena od bolj prizadetih. »Saj smo že kdaj pred leti dobili vodo na dvorišče, ko je hudo deževalo, ampak česa takega, kot se je zgodilo pred slabim mesecem dni, pa še ne. Voda je prišla z glavne ceste, v njej pa polno mulja, saj je bila to voda, ki je pritekla s polj nad hipodromom, mi rečemo z nekdanje Recljevine. Zalilo nam je muzej petelinov in instrumentov ter tudi poslovne prostore oz. delavnice. Bilo je grozno,« pripoveduje Jani Selak in doda, da so že prvo noč pa tudi še naslednji dan odpravljali posledice in odstranjevali mulj.

Meni, da je glavni vzrok za težavo neurejeno odvodnjavanje vseh polj nad cesto.

Takole je bilo videti Selakovo dvorišče, ko ga je zalila voda z glavne ceste, polna zemlje in blata, ki so ga morali sami odstraniti. (Foto: osebni arhiv J. S.)

Ob nedavnem hudem nalivu glavna cesta skozi Šentjernej zalita z vodo in muljem – Neurejena meteorna voda z njiv nad hipodromom poplavila nekatera dvorišča – Selakovi: Najti rešitev – Občina: Pogovor z lastnikom zemljišč – Kdo čisti jaške?

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj