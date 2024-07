kronika

FOTO: Veter razkrival strehe

8.7.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 14.25 je v Žubini, občina Trebnje, v neurju močan veter razkril dele streh stanovanjske hiše in dveh gospodarskih poslopij. Posredovali so gasilci PGD Veliki Gaber, ki so z novimi strešniki pokrili razkrite strehe.

Sicer pa je včeraj ponekod po Sloveniji padala tudi toča, nevihte so ovirale promet. Toča je padala tudi južno od Ljubljane, v okolici Radeč in v Šentjanžu z okolico.

Foto: PGD Veliki Gaber

Včerajšnja toča v Šentjanžu (Foto: Neurje.si)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRANOVIČI, TP ZASTAVA, TP DEPONIJA VRANOVIČI, TP OKLJUK.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 3, izvod 4. PREČNA PROSTOZRAČNO-JR;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MESTNE NJIVE, izvod 2. NNO DESNO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI ŠMAR. TOPLICAH;

- od 11:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA1 1945.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAZE PRI JAGODNIKU, izvod 1. LEVO PROTI JAGODNIKU.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 8:00 in 11:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Roje Trebelno, nizkonapetostno omrežje – Dole.

