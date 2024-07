dolenjska

FOTO: Salte naprej in nazaj, lastovke, vijaki in klasični skoki na noge

7.7.2024 | 20:50 | Besedilo in fotografije: R. N.

Novo mesto - Tradicionalni skoki v Krko so tudi letos pritegnili veliko število gledalcev, ki so na obeh bregovih zelene lepotice in na različnih plovilih, od kajakov, kanujev, do supov in splavov, uživali v spremljanju spektakularnih skokov s Kandijskega mostu. Nastopilo je 26 tekmovalcev, ki so v Novo mesto prišli iz različnih koncev Slovenije, Črne gore, Srbije, Danske, Bosne in Hercegovine ter Kosova. Med pogumneži pa sta bili tudi dve predstavnici nežnejšega spola, Mariborčanka Pia Ban in Danka Ida Lousen.

Eden izmed tekmovalcev je takole skočil na lastovko.

Pomerili so se v treh kategorijah, in sicer v skokih na noge, lastovki in figurativnih skokih. Njihovo izvedbo je budno spremljala 5-članska komisija sodnikov v sestavi: Bojan Božič, Urban Kramar, Metod Gradišar, Nina Bojanc Gradišar in Tomaž Strel. »Skoke tekmovalcev bomo ocenjevali od začetka, ko odskočijo, do konca, ko priletijo v vodo. Še posebej bomo pozorni na estetiko skoka. Skoki v vodo so stranska veja gimnastike, zato mora bit skok v vodo tudi lep. Seveda se bo ob tem upoštevala tudi sama težavnost skoka,« je povedal Strel, eden od pobudnikov, da so se v Novem mestu začeli skoki z 12-metrov visokega Kandijskega mostu. Vesel je, da se ta tradicija nadaljuje. Kar nekaj let je tudi sam tekmoval v skokih v vodo, svojo kariero pa je zaključil prav na Kandijskem mostu.

Strokovna komisija je pozorno opazovala skoke.

Obiskovalci so bučen aplavz namenili domačinoma Jakobu Čopu in Arneju Resniku. »Leta 2017 sem prvič tekmoval v skokih v Krko, takrat sem imel le 14 let. Sestro sem prepričal, da mi je podpisala prijavnico, ker mama je bila na dopustu. Čeprav imam že nekaj skokov za sabo je na odskočni deski vedno prisotno nekaj pozitivnega strahu. Ne preostane ti drugega kot da zamižiš in skočiš. Skok na noge, ki sem ga malo prej izvedel, ni šel ravno tako, kot sem si zamislil. Upam, bom drugi skok, to bo salta nazaj, izvedel boljše,« je dejal 22-letni Novomeščan Arne Resnik.

Arne Resnik in Jakob Čop

Med številnimi, ki so na mostu spremljali, kako tekmovalci letijo proti Krki, je bila tudi Brežičanka Emira Pečnik. Prišla je podpret sina Mateja. »Nič me ni strah zanj. Tako kot on sem tudi jaz polna adrenalina. Priznam, da prvih tekmah, me je bilo malo strah, a ko sem videla, da skače s pametjo, nimam skrbi. Uživam kot vsi ostali,« je dejala.

Matej in Emira Pečnik

Na koncu so tudi razglasili najboljše. V skokih na noge je prvo mesto osvojil Jonas Madsen iz Danske, drugi je bil Aleš Karničnik iz Maribora, tretji pa Frederin Dalgaard iz Danske.

V kategoriji lastovka je strokovno komisijo najbolj prepričal Rade Ščepanović iz Črne gore, na drugo mesto se je povzpel Stefan Jevtić iz Srbije, tretji pa je bil njegov rojak Marko Pavlovič. V najzahtevnejši kategoriji figurativni skoki pa smo videli prevlado Dancev. Na najvišjo stopničko je stopil Frederin Dalgaard, drugi je bil Jonas Madsen, tretji pa Andreas Boulund.

Gledalci so uživali ob spremljanju atraktivnih skokov.

Skoki v Krko so del festivala dejavnosti v naravi Krka Outdoor Festival, ki ga je pripravil Zavod Novo mesto.

‹ nazaj