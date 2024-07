dolenjska

Bil je lep poletni dan in večer - ob Krki in v mestu

7.7.2024 | 09:35 | I. V.

Novo mesto - Bil je lep poletni dan. Vroč, a ne prevroč. Kot nalašč za sprehoditi se ob Krki in zvečer iti malo na Glavni trg, pogledat, če se kaj dogaja. In se je.

Popoldne so se na Krki in ob Krki med Julijinim mostom in mestno plažo pod Portovalom zbrali in predstavili vsi, ki so s svojo društveno dejavnostjo tako ali drugače povezani z reko Krko - potapljači novomeškega Kluba za podvodne aktivnosti, ribiči Ribiške družine Novo mesto, jadralci Jadralnega kluba Novo mesto, jamarji in igralke odbojke na mivki, ki so sodelovale na turnirju, ki ga je pripravil Ženski odbojkarski klub Novo mesto. Kot gostje pa so na povabilo veslaškega kluba Krka - Dolenjska prišli veslači veslaškega kluba Argo iz Izole.

Kljub kar vročemu popoldnevu si je dejavnosti ob in na Krki ogledalo kar lepo število Novomeščanov, še več pa jih je zvečer prišlo na Glavni trg, kjer je ves svoj razkošni glasbeni talent in svoje bogato znanje razdajala pevka Maja Kevc, za njo pa so na oder stopili člani skupine Tradicionales in meščane navdušili s svojimi kubanskimi ritmi.

Celotedenski festival Krka Outdoor bo danes popoldne doživel svoj vrhunec s tradicionalnimi skoki v Krko s Kandijskega mostu.

