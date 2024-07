kronika

Pogorel gospodarski objekt s stroji in pridelki

7.7.2024 | 08:00 | M. K.

Včeraj ob 15.02 je v naselju Potov Vrh, občina Novo mesto, gorel gospodarski objekt velikosti 10 krat 6 metrov. Objekt je popolnoma zgorel in v njem gospodarski stroji, kmetijski pridelki, pšenica in koruza ter bale sena. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto ter PGD Šmihel pri Novem mestu in Potov Vrh Slatnik, ki so tudi odstranili ostanke na deponijo. Obveščeni so bili tudi delavci Telekoma Slovenije zaradi poškodb na njihovi infrastrukturi.

Kaj je bilo v potoku?

Ob 17.25 so v naselju Gorenja Gomila, občina Šentjernej, opazili onesnaženje v Čadraškem potoku. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so pregledali vodotok in opravili meritve, onesnaženja niso ugotovili. Na kraju so bili tudi policisti, ki bodo raziskali dogodek.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo danes od 7:30 do 15:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINSKA KLET.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice - področje Brežic z okolico na območju TP Marof med 6. in 6.30 uro in med 12. in 13. uro ter na območju TP GG Maloprodaja med 7.30 in 11. uro; na nadzorništvu Krško okolica - področje Krškega z okolico pa na območju TP Ravne 2 med 8. in 13. uro.

