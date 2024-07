Si predstavljate, da točite gorivo celo leto brezplačno?

7.7.2024

MOL je v Sloveniji prisoten že od leta 1996, lani pa je pomembno povečal svojo mrežo bencinskih servisov po državi. Strankam je tako na več kot 130 bencinskih servisih po vsej državi na voljo vrhunsko EVO gorivo, katerega kakovost pri MOL-u redno spremljajo, saj ga testirajo v neodvisnem laboratoriju v Avstriji, lastne rafinerije Skupine MOL pa omogočajo tudi nenehen razvoj lastnosti goriva v smeri čim boljšega izkoristka in čim manj emisij.

V slovenski mreži MOL in INA servisi

Stranke v Sloveniji njihove bencinske servise prepoznajo pod blagovnima znamkama MOL in INA, zraven vrhunskega EVO goriva pa so strankam na bencinskih servisih na voljo še številni produkti in storitve lastnih MOL blagovnih znamk za nego avtomobila, kot na primer tekočine za pranje vetrobranskega stekla, olja in maziva. Kvaliteta produktov in storitev je na MOL in INA servisih po Sloveniji povsem enaka, tako da je za stranko praktično vseeno, ali se ustavi na MOL ali INA bencinskem servisu.

Zvestobo strank nagrajujejo – zdaj tudi v poletni nagradni igri

V MOL-u cenijo zvestobo svojih strank, ki jo nagrajujejo v mobilni aplikaciji MOL Move, ki si jo lahko brezplačno prenesete v trgovini z aplikacijami na svojem mobilnem telefonu. V MOL Move stranke s skoraj vsakim nakupom na bencinskih servisih MOL in INA po Sloveniji, odslej pa tudi na vseh bencinskih servisih Skupine MOL po vsej Evropi (INA in Tifon na Hrvaškem, Slovnaft na Slovaškem, MOL na Madžarskem, v Srbiji, Romuniji, Češkem in Poljskem) zbirajo točke, na podlagi števila zbranih točk pa so umeščene v statuse. Različni statusi so povezani z različnimi ugodnostmi in popusti, tudi na gorivo. Če velja, da lahko stranke točke zbirajo na vseh bencinskih servisih Skupine MOL po Evropi, pa lahko ugodnosti statusa, torej ugodnosti in popuste, koristijo samo v svoji matični državi.

Z nakupi na bencinskih servisih MOL in INA po Sloveniji pa si lahko do 31. avgusta stranke priigrajo tudi vrhunske nagrade, med katerimi je zagotovo najbolj mamljiva celoletno brezplačno točenje EVO goriva na MOL in INA bencinskih servisih po Sloveniji v vrednosti 2.500 € na nagrajenca. V aplikaciji MOL Move se prijavite v nagradno igro in s skoraj vsakim nakupom na servisu ste uvrščeni v žrebanje. Zraven tega, da bodo pri MOL-u 11 strank nagradili s celoletnim brezplačnim točenjem EVO goriva, bodo tedensko podelili še številne druge mamljive nagrade, med sodelujoče pa razdelili več kot 300.000 kuponov presenečenja.

Več kot le lokacije za točenje goriva

MOL in INA bencinski servisi po Sloveniji postajajo vse bolj tudi udobne lokacije za sproščen počitek voznikov in sopotnikov. Predvsem v poletnem času je nujno, da si na daljših vožnjah privoščimo več krajših postankov, ki nam pomagajo pri ohranjanju koncentracije med vožnjo, ki je običajno zaznamovana z gostim prometom. V Fresh Corner kotičkih je strankam na voljo vse, kar potrebujejo – od odlične Fresh Corner kave, ki jo lahko vzamejo tudi s seboj, do slastnih hot dogov različnih okusov, seveda pa so na voljo tudi okusni sendviči, pekovsko pecivo in druge dobrote. Fresh Corner ponudba je na voljo na 50 bencinskih servisih MOL in INA po Sloveniji, trenutno pa potekajo rekonstrukcije na dveh avtocestnih servisih – Ravbarkomanda, kjer bodo čez nekaj tednov na voljo svetli, sodobno urejeni prostori, v katerih bodo stranke, tudi s Primorske, ki se pogosto vozijo proti Ljubljani, še bolj uživale na zasluženih počitkih med potjo. Bencinski servisi v času rekonstrukcij obratujejo nemoteno.

