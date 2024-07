dolenjska

Julij, pa še vedno nič

6.7.2024 | 13:00 | I. V.

Novo mesto - Čeprav je že julij, novomeški sistem izposoje koles GONM še vedno ne deluje. Sistem je Mestna občina Novo mesto vzpostavila leta 2017 in je pod upravljanjem vrhniškega podjetja MM Ibis bolj ali manj brez večjih zapletov deloval do lanske jeseni. Konec leta je omenjenemu podjetju pogodba o upravljanju in vzdrževanju sistema potekla. Novomeška občina je zato aprila objavila javno naročilo za vzdrževanje in delovanje ter dobavo komponent za sistem GONM, a je bil razpis neuspešen. Nanj se je sicer odzvalo tudi podjetje MM Ibis, a s ponudbo, ki za občino ni bila sprejemljiva.

Čeprav je že julij, so postaje za izposojo mestnih koles še vedno prazne. (Foto: I. Vidmar)

Novomeški sistem izposoje koles še vedno ne deluje – Dozdajšnjega upravljavca zmotila nesprejemljiva določila iz razpisa

