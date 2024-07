kultura

Božo Vrećo odprl Novomeško poletje

6.7.2024 | 10:00 | I. V.

Novo mesto - Novomeško poletje se je sinoči začelo zares, s Festivalom Novomeško poletje, ki skupaj z Novomeškimi poletnimi večeri že tradicionalno vsako poletje v staro mestno jedro prinese bogato kulturno dogajanje. Kakovostne glasbene in literarne dogodke in zanimive pogovorne večere z ljudmi, ki imajo kaj pokazati in kaj povedati.

Božo Vrećo (Foto: I. Vidmar)

Prvi je na oder stopil Božo Vrećo, verjetno svetovno najbolj znani izvajalec bosanske trubadurske tradicionalne glasbe, sevdaha. Božo Vrećo je avantgardni umetnik, ki je sevdah iz njegovega tradicionalnega okolja na Balkanu ponesel široko v svet. Njegove otožne pesmi o pogosto tragični ljubezni so ob spremljavi imenitne mednarodno sestavljene spremljevalne zasedbe globoko ganile tudi novomeško občinstvo, predvsem njen ženski del, ki je pri nekaterih njegovih bolj znanih skladbah tudi zaplesalo. Njegov koncert na Muzejskih vrtovih, Sevdahology, je bil že skoraj teden dni pred začetkom razprodan.

Tadej Golob in Miha Hočevar

Skoraj istočasno s Festivalom Novomeško poletje so se dan prej s pogovorom s pisateljem Tadejem Golobom, avtorjem serije kriminalnih romanov in biografij znanih osebnosti, in novinarjem Miho Hočevarjem, ki sta razpravljala o Tadejevem kolesarskem vodniku Pikčasta Slovenija, rekreativnem cestnem kolesarjenju po slovenskih klancih pa tudi o Touru, Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču in celo evropskemu nogometnemu prvenstvu se nista mogla izogniti, začeli Novomeški poletni večeri.

‹ nazaj