posavje

Dva tedna zaprt most čez Savo v Sevnici

6.7.2024 | 15:00 | STA; M. K.

Sevnica - V sklopu temeljite obnove bo od ponedeljka predvidoma dva tedna zaprt most čez Savo v Sevnici (do 22. julija) in s tem državna cesta Boštanj-Planina pri Sevnici. Obvoz bo urejen prek hidroelektrarne Arto-Blanca in nato po cesti na levem bregu Save proti Sevnici.

Foto: Občina Sevnica

V ponedeljek, 8. julija, bo zapora postavljena predvidoma od 7. ure naprej, na zadnji dan zapore, v ponedeljek, 22. julija pa bo zapora odstranjena predvidoma ob 17. uri. Pešcem bo zagotovljen varen prehod mostu.

Spremenjen vozni red mestnega avtobusa

Mestni avtobus, ki vozi od ponedeljka do petka na relaciji Sevnica–Boštanj–Sevnica, bo v času zapore mostu vozil po spremenjeni trasi in sicer samo v mestu Sevnica.

Spremenjen vozni red mestnega avtobusa

Poldrugi milijon

Prenova mostu, ob podpisu pogodbe z izvajalcem, lokalnim gradbincem Rafael, vredna skoraj 1,4 milijona evrov, traja od lanskega poletja. Najprej so delavci obnovili robne vence in betonske površine ter zamenjali ograjo na desni strani mostu v smeri Sevnice, nato so se lotili leve strani. V tem času je promet po mostu potekal ob delni zapori.

Za odstranitev asfalta na vozišču, sanacijo betonske površine plošče in izvedbo hidroizolacije ter asfaltiranja pa je zdaj potrebna popolna zapora premostitvenega objekta, ki Sevnico povezuje z državno cesto Zidani Most-Krško.

Obnova mostu čez Savo ni edini projekt na državni cesti Boštanj-Planina pri Sevnici v zadnjih letih. Tam so tako že pred časom obnovili nadvoz nad železniško progo Zidani Most-Dobova, nedavno pa je bila zaključena tudi gradnja nadvoza nad progo Sevnica-Trebnje z novim krožiščem in uvozom v industrijsko cono Sevnica.

‹ nazaj