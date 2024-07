dolenjska

FOTO: Bakla tudi v rokah novomeških olimpijcev

5.7.2024 | 16:00 | I. V.

Novo mesto - Danes opoldne je v Novo mesto prispela slovenska bakla, s katero slovenski olimpijski komite propagira nastope slovenskih olimpijcev na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu. Na Glavni trg so jo prinesli novomeški olimpijci kolesarja Jože Smole in Sandi Papež, ki sta leta 1988 nastopila na igrah v Seulu, in metalec diska Igor Primc, ki je nastopal na igrah v Atlanti leta 1996 in Atenah 2004.

Na Glavni trg so baklo prinesli novomeški olimpijci kolesarja Jože Smole in Sandi Papež in metalec diska Igor Primc. (Foto: I. Vidmar)

Svojo novomeško pot je slovenska bakla začela v bazenu Olimpijskega centra Novo mesto na Zaloški cesti in svojo pot nadaljevala skozi Cegelnico do Štukljeve brvi in po gozdni poti v Portovalu ter Župančičevem sprehajališču do Julijine brvi ter po Kandijski cesti mimo spomenika Leonu Štuklju in prek Kandijskega mostu do cilja pred rotovžem. Nosili so jo novomeški triatlonci, kolesarji, paraplegiki, gorski kolesarji in gasilci. Na Glavnem trgu so jo iz rok olimpijcev dobili predstavniki številnih športnih pa tudi upokojenskih društev in z njo naredili krog po mestu.

Jasna Dokl Osolnik, nekdanja telovadka in olimpijska kandidatka, je spregovorila o medaljah Leona Štuklja. (Foto: I. Vidmar)

Pred rotovžem je o pomenu, športa in olimpizma spregovoril tudi župan Gregor Macedoni, Jasna Dokl Osolnik, nekdanja telovadka in olimpijska kandidatka, ki ji je nastop na igrah v Moskvi preprečila poškodba, pa je spregovorila o prvih slovenskih zlatih olimpijskih medaljah, ki jih je natanko pred stotimi leti v Parizu, kjer bodo igre tudi letos, osvojil Novomeščan Leon Štukelj. Njemu in tej obletnici v čas bodo v torek na Glavnem trgu odprli razstavo na prostem, o njem, olimpizmu in športu pa se bo Igor Bergant pogovarjal s Štukljevim naslednikom olimpionikom Mirom Cerarjem.

Svojo pot po Novem mestu je bakla sicer začela v bazenu.

