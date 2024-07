kronika

Divjal s štirikolesnikom in kričal na policiste; prijeli mladoletna roparja

5.7.2024 | 11:40 | M. K.

Brežiške policiste so sinoči nekaj pred 19. uro obvestili o moteči vožnji voznika štirikolesnika, ki naj bi na območju Cerkelj ob Krki z nevarno vožnjo ogrožal druge udeležence v prometu. Kršitelj naj bi vozil brez zaščitne čelade, na štirikolesniku pa naj bi prevažal več oseb, prav tako brez čelad. Policisti so kršitelja izsledili in ga ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali. Znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo do naselja Gazice. 31-letnemu kršitelju, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan štirikolesnik, bodo zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog. Za ugotovljene kršitve je določena globa v višini 2.120 evrov. 31-letniku bodo izdali plačilni nalog tudi zaradi kršitve javnega reda in miru, med postopkom se je namreč nedostojno vedel in kričal, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Poškodovan kolesar

Iz bolnišnice so policiste obvestili, da oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri padcu s kolesom. Policisti PP Krško so ugotovili, da je 69-letni moški kolesaril po kolesarski stezi na območju Krškega. Zaradi prevelike hitrosti je izgubil oblast nad kolesom, padel in se lažje poškodoval. Okoliščine še preverjajo.

Mladoletniški kriminal

S PU Ljubljana poročajo o prijetju dveh mladoletnih roparjev. Že 7. 6. sta okoli 20. ure dva mlajša moška v Kočevju na sprehajalni poti ogovorila starejšega oškodovanca. Med pogovorom sta ga skušala zamotiti in iz zadnjega žepa hlač izmakniti denarnico. Oškodovanec je to zaznal in se uprl. Med ruvanjem sta mu iz rok iztrgala denarnico in peš pobegnila, z ukradenim denarjem pa sta v nadaljevanju opravila razne nakupe. V dogodku je bil oškodovanec lažje telesno poškodovan. Policisti so z intenzivnim zbiranjem obvestil in pregledom posnetkov nadzornih kamer ugotovili identiteto obeh osumljenih mladoletnih oseb, ki sta bila v preteklosti že obravnavana za kazniva dejanja s poglavja zoper premoženje, so danes sporočili s PU Ljubljana. Zoper osumljena je bila podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma ropa.

Prehitri na avtocesti

Policisti PU Novo mesto so včeraj dopoldne na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Porsche cayenne italijanskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 195 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 65 km/h. 54-letnemu državljanu Italije izrekli globo.

Nekaj po 21. uri so prav tako na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila Mercedes AMG nemških registrskih oznak. Kršitelj je na območju Vrhnike vozil s hitrostjo 187 km/h in na območju Čateža ob Savi 200 km/h. S tem je v prvem primeru prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 57 km/h, v drugem pa za 70 km/h. 19-letnemu državljanu Nemčije so izrekli globo v višini 650 evrov in osem kazenskih točk.

Ustavili so tudi voznika osebnega avtomobila BMW X5, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 189 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 59 km/h. 43-letnemu državljanu Nemčije so izrekli globo.

Zasegi avtomobilov in mopedov

Sevniški policisti so nekaj po 10. uri na območju Dolenjega Boštanja ustavili voznika osebnega avtomobila Audi A6. Med postopkom so ugotovili, da 53-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa je imel nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Audi so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Novomeški policisti so v naselju Brezje zasegli moped mladoletniku, ki med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan moped, na katerem je bila nameščena registrska tablica, ki pripada drugemu mopedu. O vseh kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Okoli 19. ure so na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila Škoda fabia hrvaških registrskih oznak. 31-letnemu državljanu Hrvaške, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so avtomobil zasegli in o kršitvi obvestili pristojno sodišče.

Na Topliški cesti v Novem mestu so nekaj po 19. uri ustavili mladoletnika, ki je vozil moped. Zaradi suma, da so na mopedu izvedene nedovoljene predelave, so odredili izredni tehnični pregled. Ugotovljeno je bilo, da je moped nedovoljeno predelan, zato so ga zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Metliški policisti so nekaj pred 21. uro na Gubčevi cesti zaradi nezanesljive vožnje ustavili mladoletnega voznika mopeda. Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na mopedu pa je bila nameščena registrska tablica, ki pripada drugemu mopedu. Moped so zasegli, o kršitvah mladoletnika obvestili starše in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Na dvorišče stanovanjske hiše v Podgračenem se je dopoldne z manjšim osebnim avtomobilom črne barve pripeljal neznanec in se stanovalki lažno predstavil za delavca telekomunikacijskega podjetja. Storilec je vstopil v hišo, jo zamotil s pogovorom in našel ter ukradel denar.

Policisti opažajo, da so žrtve tovrstnih kaznivih dejanj predvsem starejši, tatvine pa so pogostejše dopoldne. Storilci žrtve zamotijo s pogovorom in se predstavljajo kot delavci elektro, komunalnih, telekomunikacijskih ali gradbenih podjetij, odkupovalci železa, serviserji in podobno. Njihov glavni namen je, da vstopijo v hišo ali da žrtev zvabijo iz hiše in preusmerijo njeno pozornost, sostorilci pa v tem času izvršijo kaznivo dejanje. Oškodovanci največkrat šele po njihovem odhodu ali celo v naslednjih dneh ugotovijo, da so bili žrtev kaznivega dejanja.

Občanom zato svetujejo, da so ob nenapovedanih obiskih neznancev še posebej pozorni. Tujcev naj ne vabijo v hiše in naj jih imajo ves čas pod nadzorom. Tudi če hišo zapustijo le za kratek čas ali zaradi dela na bližnjem vrtu, naj vrata zaklepajo in imajo ključ pri sebi. Ob pojavu sumljivih oseb naj bodo pozorni na njihov osebni opis, si zapišejo registrsko številko vozila in o tem takoj obvestijo policiste na številko 113, še navajajo na PU Novo mesto.

Vlomi in tatvine

V okolici Trebnjega je v noči na sredo nekdo vlomil v prostore društva in ukradel plinski žar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Med 1. 7. in 4. 7. je v Novem mestu neznanec iz odprtega pomožnega objekta ob stanovanjski hiši odpeljal dve kosilnici.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Loče, Kapele, Podgračeno, Nova vas pri Mokricah, Rakovec, Dobova) včeraj prijeli 42 državljanov Sirije, 28 državljanov Bangladeša in Afganistana, deset iz Nepala in Maroka, sedem Egipta, tri državljane Iraka in Turčije, državljana Libije in Mjanmara. Na območju PP Črnomelj (Žuniči, Vinica) so prijeli 17 državljanov Bangladeša, šest Sirije, pet Jemna, štiri iz Maroka in po dva državljana Afganistana, Irana, Pakistana in Indije. Na območju PP Novo mesto (Novo mesto) so prijeli dva državljana Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 97 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 261 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in šest nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila petim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, drzne tatvine, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

