Šentjernejčani so prestrašeni

5.7.2024 | 14:00 | L. Markelj

Šentjernej - Skupina mladoletnih Romov – dve dekleti in fant – na parkiriščih v Šentjerneju izsiljuje voznike, nasilno odpira vrata avtomobilov in pregleduje notranjost ter onemogoča speljevanje vozila, od voznikov nasilno in z grožnjami zahteva denar. Mnoge ženske si brez spremstva moških ne upajo več same v trgovino, banko, cerkev, ravno tako ne starejši in otroci.

V Šentjerneju si menda mnogi, zlasti ženske, ne upajo več same v trgovino, zlasti starejše, saj se bojijo nadlegovanja Romov. (Foto: L. M.)

Tako na vse slabšo varnostno situacijo v občini Šentjernej z anonimnim pismom, naslovljenim na župana Občine Šentjernej, Policijsko postajo Šentjernej in na svetnika Aleša Trbanca (SDS) opozarjajo »prestrašeni občani«, ki prosijo za ukrepanje in pomoč. Naslovnike pozivajo, da naj imajo parkirišča bolj pod nadzorom, da naj romske otroke pošiljajo domov, »saj parkirišča niso otroška igrišča in hkrati prostor za izsiljevanje nič hudega slutečih ljudi«. Tudi opozorila občanov, da bodo poklicali policijo, ne zaležejo, iz policije se le norčujejo in očitno pri njih nimajo več avtoritete, so med drugim v pismu še zapisali anonimni avtorji.

Občani v anonimnem pismu opozarjajo na dnevna izsiljevanja mladoletnih Romov na parkiriščih pred trgovinami, za banko, zdravstvenim domom, na pokopališču … – Izredne seje OS o varnostni problematiki ne bo, ampak jeseni poglobljena razprava z gosti – Kako zagotoviti več varnosti?

