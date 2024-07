kronika

FOTO: Gorelo na njivi s pšenico

5.7.2024 | 07:00 | M. K.

Sinoči ob 19.00 je v bližini naselja Gorica, občina Krško, zagorelo na njivi s pšenico. Gasilci PGE Krško so požar v velikosti približno dvajset arov pogasili.

Fotografiji: PGE Krško

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 11:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA zidanice.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG, izvod 3.KAPITELJ;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MRZLA DOLINA 2;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI PODTURNU, TP CEROVEC PRI KOČV.POLJANAH, TP POLJANE, TP BAZA 20, TP MALI RIGELJ, TP OBČICE 2, TP OBČICE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE 1971;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP DOL. STARA VAS 1962.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STUDENEC, izvod 2.VRSTNE HIŠE KOVAČIČ;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHPEČ, TP VRHPEČ SV.ANA, TP JELŠE PRI MIRNI PEČI in TP BIŠKA VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Hom med 8:00 in 14:00.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Šmarje 1, nizkonapetostno omrežje – Delavnica Vavtar.

