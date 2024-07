družabno

Zaročena Karin in Domen

4.7.2024 | 13:00 | Renata Mikec

Foto: Alenka Peterlin

Prelepa Karin Štangelj iz Šentjerneja, ki je bila ena od udeleženk v predzadnjem šovu Kmetija, sicer pa diplomantka Fakultete za vede o zdravju, bo postala mamica. Ljubezen na prvi pogled z Domnom Vidmarjem iz Novega mesta se je zgodila pred dvema letoma in zdaj sta se tudi zaročila. Po besedah lepe Šentjernejčanke se je Domen pred dnevi opogumil in jo doma, ob svečah in romantični večerji, ki jo je sam pripravil, zaprosil. »Pripravil mi je noro lep govor, da sem jokala kot otrok. Z veliko simbolike in samo midva – to je bil popoln večer dveh src, ki si neizmerno pripadata. In danes sem najsrečnejša tudi zato, ker bova postala starša,« nam je zaupala Karin, ki pravi, da se bosta nekoč zagotovo tudi poročila. Tokrat pa sta naredila še en korak za spomine – trenutek, ki sta se ga oba razveselila, sta želela ovekovečiti na profesionalnih fotografijah Alenke Peterlin. Vedno sta jih občudovala, zato jima je bon za fotografiranje podarila bodoča babica, ki takrat še ni vedela, da bodo pred fotoobjektiv prišli trije.

