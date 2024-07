gospodarstvo

Parketarji obnovili vrtčevski parket

3.7.2024 | 18:00 | M. K, foto: OOZ Krško

Krško

- Parketarji, združeni v Sekcijo polagalcev talnih oblog pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, so konec minulega vikenda izvedli dobrodelno akcijo, katere pobudnik in organizator je bilo podjetje HGtrade (Helios). V sklopu akcije so obnovili parket v Vrtcu Krško, in sicer v treh enotah – dislocirani enoti na Vidmu, v Dolenji vasi in v vrtcu v starem delu Krškega. Skupno so obnovili kar 370 m² talnih površin.

V dobrodelni akciji, ki je že šestnajsta po vrsti, je bil tokrat izbran Vrtec Krško. Pri obnovi je sodelovalo 11 parketarjev iz vse Slovenije, med njimi tudi domačin Asmir Halilović.

Ob zaključku obnove so zaposleni Vrtca Krško v soboto, 29. junija, pripravili program, namenjen obeležitvi prenovljenih prostorov vrtca. Dogodka se je udeležil direktor podjetja HGTrade Tomaž Založnik, ki je izrazil veselje ob uspešni izvedbi akcije. Poudaril je, da je ponosen na svoje podjetje, ki že 16 let zapored razveseljuje vrtce po vsej Sloveniji z nesebično humanitarnostjo.

Dogodka se je udeležil tudi podžupan Mestne občine Krško Janez Olovec, ki se je zahvalil vsem sodelujočim. Izpostavil je, da so parketarji in podjetje HGTrade dokaz, da še vedno obstajajo ljudje, ki so pripravljeni nesebično pomagati.

V imenu izvajalcev - parketarjev je spregovoril podpredsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Zoran Simčič. Poudaril je, da je posebej ponosen na 11 svojih stanovskih kolegov - parketarjev, ki so v tako kratkem času obnovili 370 m² parketa. Izpostavil je, da slogan obrtno-podjetniškega sistema "Povezani smo močnejši" resnično drži.

Asmir Halilović

Na dogodku je spregovoril tudi ravnatelj vrtca Dušan Tomažin, ki je izrazil veselje ob dobrodelni akciji, saj so tudi sami načrtovali obnovo parketa. Zahvalil se je vsem sodelujočim za veliko delo, saj bo vrtec zdaj še bolj svetel in prijazen za najmlajše.

Iz Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško pa so danes sporočili, da so onosni na parketarje iz vse Slovenije, ki s svojimi dejanji izkazujejo dobrodelnost slovenskih obrtnikov: ''Še posebej pa smo ponosni na domačega parketarja Asmira Halilovića, ki že vrsto let sodeluje pri tej dobrodelni akciji. Pošalil se je, da je v domačem kraju z veseljem prevzel v obnovo največjo igralnico.''

‹ nazaj