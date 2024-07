kronika

Motena bo oskrba z vodo in elektriko

3.7.2024 | 07:00 | M. K.

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode v naseljih Drašča vas, Klečet, Klečet pri Žužemberku, Dešeča vas, Budganja vas, Stranska vas, ter ulica Trške njive v občini Žužemberk, da bo danes motena oskrba s pitno vodo zaradi nujnih vzdrževalnih del. Dela se bodo izvajala med 8.00 in 14.00.

Uporabnike pitne vode iz Čolnarske poti v Brežicah pa brežiška Komunala obvešča, da je do predvidoma 10.00 ure motena dobava pitne vode zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.

Enako obvestilo velja za uporabnike pitne vode iz Vrhovske vasi (Šutna, Gradišček) - do predvidoma 10.00 ure bo torej motena dobava pitne vode zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 9:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAJČJI VRH, izvod 4. SELA;

- od 10:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBRH, TP PODTURN 2, TP SUHOR PRI DT, TP PODHOSTA, TP MENIŠKA VAS, TP MENIŠKA VAS 2, TP MENIŠKA VAS 3, TP SELA PRI DOL. TOPLICAH, TP OBRTNA CONA SELA;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP na območju TP Hom vas, nizkonapetostno omrežje – Vzhod nebesa.

‹ nazaj