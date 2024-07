kronika

FOTO: Pogorel kozolec s sončno elektrarno

2.7.2024 | 18:45 | M. K.

Davi ob 3.20 je v naselju Golušnik, občina Novo mesto, gorel kozolec z nameščeno sončno elektrarno. Gasilci GRC Novo mesto, Kamence, Ždinja vas, Stopiče in Otočec so pogasili goreči objekt velikosti 10 x 16 metrov in preprečili, da bi se požar razširil na sosednji kmetijski objekt. S pomočjo delovnih strojev so iznesli 80 ožganih bal sena in jih dokončno pogasili ter podrli kozolec. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Ždinja vas in Kamence. Vzrok požara in višino škode bodo raziskali policisti PU Novo mesto. Na kraju je bil tudi dežurni delavec Elektra Ljubljana.

Foto: PGD Kamence (več fotografij spodaj v fotogaleriji)

Pokrivali streho

Danes ob 7.54 so gasilci PGD Šentrupert v kraju Rakovnik pri Šentrupertu po včerajšnjem neurju prekrili okoli tri kvadratne metre strehe stanovanjske hiše.

Foto: PGD Šentrupert (več fotografij spodaj v fotogaleriji)

Odvzela prednost mopedistu

Sinoči okoli 19.30 se je v Kočevju zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in voznik mopeda. Do prometne nesreče je prišlo, ker voznica pri zavijanju levo v križišču odvzela prednost vozniku mopeda, ki je pripeljal nasproti. Pri tem se je voznik mopeda lažje poškodoval.

